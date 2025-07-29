他怎麼一直領錢？ 女子購物意外揪車手 爽領1萬獎金

女子拍下車手的轎車車號提供警方。（圖由警方提供）

2025/07/29 16:31

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子日前在彰化市一家超商購物，發現一旁男子拿出多張提款卡在ATM前頻繁領錢，直覺是車手，趁男子開車離去時拍下車號並報案，警方攔下該車，從男子身上起出18張提款卡與73萬元款項，男子坦承是車手，被移送法辦羈押，女子也因此獲得檢舉獎金1萬元。

彰化警分局今天（29日）指出，該名女子本月19日開車下國道1號彰化交流道後，到一家便利商店買東西，無意間瞄到一旁的25歲男子拿出多張提款卡，站在自動提款機前頻繁領錢，且領錢的時候還左顧右盼，神情略顯緊張，當下直覺「他可能是車手」，便一直觀察男子的動態，就在男子開車離去時，還以手機拍下男子的車型與車號並向警方聯繫。

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女子向警方表示男子開車往秀水方向行進，警方立即根據手機照片追查，果真在數公里外發現該輛車並當街攔下，警方從男子身上起出18張提款卡、手機及73萬元，男子無法交代提款卡及款項來源，只好俯首認罪。

彰化縣警局長陳明君指出，車手在提款時都會有一些跡證，包括刻意遮掩、反覆提領、講電話操作、東張西望、多卡操作、多次進出超商等。

警方表示，7月起只要民眾打電話即時檢舉車手，經由警方查獲，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分，每案給予檢舉民眾獎金1萬元；彰化縣已有3人符合領取1萬元資格。

警方當街攔獲車手。（圖由警方提供）

民眾提供車手資料給警方，有機會獲得1萬元獎金。（記者湯世名攝）

詐團車手辨識圖鑑。（記者湯世名攝）

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