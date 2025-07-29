攜手4大超商打詐 高檢署：強化條碼支付與物流安全

高檢署邀集經濟部及統一、全家、萊爾富、OK四大超商業者召開提升查緝電信詐欺集團效能會議。（高檢署提供）

2025/07/29 16:30

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署因應近年來詐騙集團頻繁利用超商條（代）碼支付與物流服務情形，自6月起召開防詐研商與協調會議，昨更邀集經濟部及「統一、全家、萊爾富、OK」4大超商業者，研擬多項防詐對策，並建置檢警「超商條（代）碼與物流資料查詢單一窗口」，打造「事前預防、事中斷絕、事後精進」三道防線，建構更安全的超商交易與物流環境。

高檢署指出，事前預防面，4大超商均導入「小白單資訊揭露、防詐警示」等；統一超商針對ibon繳費設有「拉單預警簡訊、條碼有效期限縮至10分鐘、POS語音防詐提醒」等功能，「賣貨便與安心取」平台則以簡訊、彈跳視窗，並提供即時申訴與退款機制，迄今申訴案達15萬件，平均每月協助民眾挽回損失金額逾千萬元。

請繼續往下閱讀...

高檢署指出，全家則導入繳費與遊戲點卡交易防詐紅字警示、儲值金額上限等措施，並自去年設置「爭議包裹退貨申請平台」，簡化申請流程於10個工作天內完成退款，至今年5月已達13萬5千件，退款突破1.2億元。

高檢署表示，萊爾富則透過「繳費平台紅字警語、門市即時簡訊警報」與即時代收金額控管等方式，及時提醒消費者，並建置申訴管道與詐騙訂單攔截處理機制，篩選能量登錄資格的第三方支付廠商合作，自去年第2季至今年第2季止，共受理貨到付款詐騙申訴案件349件，協助民眾挽回損失近50萬元；OK超商則在繳費單據及KIOSK機台揭露收款廠商等防詐資訊，一旦發現可疑交易，亦可透過客服協助攔截包裹或拒絕送達。

事中斷絕部分，高檢署指出，四大超商皆已指派專責人員擔任高檢署建置的「超商查詢與通報單一窗口」，配合於必要時啟動延遲撥款、暫停交易、攔截包裹等機制，爭取辦案時間並降低民眾損失風險。

事後精進方面，高檢署表示，各業者均將防詐措施制度化並納入日常風險管理流程；統一與全家超商定期舉辦內部教育訓練並更新詐騙案例，並透過APP、門市數位看板及社群媒體推動識詐宣導；萊爾富與OK超商則分別透過專區申訴平台與客服機制，加強與消費者溝通聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法