偷拍少女裸胸影像上傳群組遭轉PO色情網站 網蟲重判5年

楊姓男子偷拍15歲少女裸胸影像上傳通訊軟體群組，遭轉傳至色情網站。基隆地院判楊男5年4月徒刑。（情境照）

2025/07/29 16:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市楊姓男子2年前透過網路交友軟體，結識年僅15歲少女，趁與少女視訊時，偷錄對方裸胸影像後，上傳至TELEGRAM群組；未料，群組中不詳網友，將少女的裸胸影像，轉傳至其他群組與色情網站，供不特定網友觀看。基隆地院依違反兒少性剝削防制條例等罪將楊男重判5年4月徒刑。

檢警調查，楊姓男子2023年8月間，透過交友軟體「探探」，結識少女小莉（化名）後，趁與小莉跟他視訊過程中，偷偷以手機錄下裸露胸部的影像。楊男再將竊錄影像上傳至通訊軟體TELEGRAM內某不知名、人數約10人的群組。 未料，被群組內不明人網友，轉傳至TELEGRAM「白嫖老司機福利交流群」群組與其他不詳色情網站。

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直到小莉在網路上發現自己裸露胸部的影像後報警，警方查出是楊男偷拍小莉裸胸影像後上傳通訊軟體TELEGRAM；檢方將楊男依涉犯兒童及少年性剝削防制條例起訴。

法官審酌，楊男明知小莉心智與判斷能力均尚未成熟，竟竊錄小莉性影像，未經小莉同意偷拍裸胸影像，事後又將性影像上傳至TELEGRAM群組，被網友轉傳色情網站，供不特定網友觀看，對小莉身心健康與人格發展造成不良影響，依楊男犯兒童及少年性剝削防制條例「以違反意願之方法使少年被拍攝性影像之電子訊號」、與散布少年性影像等罪，分別判處4年6月與1年2月徒刑，合併應執行5年4月徒刑。

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