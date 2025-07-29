基隆知名健身房積欠勞健保費 16組器材將拍賣

基隆市仁愛區健身俱樂部「自由重量」，因積欠勞健保費累計台幣176萬餘元。法務部行政執行處宜蘭分署查扣16組健身器材後，訂於8月4日在自由重量內進行首拍。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/29 15:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區廟口附近知名健身俱樂部「自由重量」，因積欠勞健保費累計台幣176萬餘元；法務部行政執行處宜蘭分署催繳未成，陸續查扣俱樂部飛輪、滑步機、轉體機、二頭彎舉機等16組健身器材，將於8月4日首次拍賣。

宜蘭分署行政執行官鄧順生指出，這家位於基隆市仁愛區仁三路、離廟口夜市約100公尺處的「自由重量」健身俱樂部，2016年開業以來，推出彈性花費，並以24小時營業為號召，吸引愛好運動民眾加入，持俱樂部儲值卡後，以類似捷運站閘門，感應儲值卡即可自由進出方式，使用俱樂部器材，滿足不同時段及不同健身族群的需求。

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未料，「自由重量」健身俱樂部近年因積欠勞、健保費累計176萬餘元，遲未繳納，遭移送宜蘭分署執行；經執行官多次催繳未果，執行官去年8月查扣該俱樂部內5台飛輪、3台滑步機，與轉體機、二頭彎舉機、側平舉機、腿伸展機、臥姿腿後勾機、坐姿胸推機、背部下拉機、肩椎機各1部，合計共16組健身器材，並訂於8月4日上午10時將在該俱樂部（基隆市仁三路11號地下1樓）舉辦首次拍賣。

此外，當天上午11時在行政執行官辦公室（基隆市東信路169號）將舉辦2場拍賣。第一場為，基隆市欠稅大戶「欣偉傑」建商，累計積欠營業稅、勞健保超過1億餘元，宜蘭分署6月底拍賣名下位在基金一路一處社區的2個平面停車位，已流標2次，底價降到220萬元。

第二場為，新北市金山區的中國金屬化工公司則因欠繳房屋稅、地價稅逾台幣275萬餘元，6月底拍賣名下萬坪廠房，底價5億餘元流標，已流標1次，底價降為4億7476萬8000元。有興趣的民眾可到場競標。

基隆市仁愛區健身俱樂部「自由重量」，因積欠勞健保費累計台幣176萬餘元。法務部行政執行處宜蘭分署查扣16組健身器材後，訂於8月4日在自由重量內進行首拍。（記者林嘉東翻攝）

基隆市仁愛區健身俱樂部「自由重量」，因積欠勞健保費累計台幣176萬餘元。法務部行政執行處宜蘭分署查扣16組健身器材後，訂於8月4日在自由重量內進行首拍。（記者林嘉東翻攝）

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