台東關山捐血中心不送「旺來」鳳梨 警消：不需要「生意太好」

警義消和許多關山的企業、海巡今響應捐血。（警消提供）

2025/07/29 16:21

〔記者劉人瑋／台東報導〕中南部因為豪大雨造成淹水災情，宣布停班停課的縣市包括嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣，但各區醫院仍每日需要用血，台東縣關山捐血中心一般都贈送紀念品，這次同仁卻主動忽略警消不送搶手禮品鳳梨，當地警消則表示，「看你們吃，我們就很開心了，不需要生意太好」。

活動發起人關山消防大隊義消羅心吟表示，相較一般醫療機構或是警政、消防單位對於鳳梨一向採取「敬謝不敏」，此次捐血紀念品還特地買了50顆鳳梨，就是希望「旺來」的諧音讓捐血旺旺來。

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關山消防大隊這次出了不少力，有救護隊員在針要插入手臂時突聞救護，由於活動現場就在大隊附近，因此立刻返隊開救護車救人，待任務結速又返回捐血，出力不少，但所有小禮物最搶手的鳳梨卻一顆都沒分到，基本上都不需詢問警消「要不要鳳梨」。

當地警消臉色陰沈表示，「不迷信，只是不想在工作上有任何閃失的可能」、「真的不要補送過來，看你們吃，我就很高興了」。的確民間習俗中，拜拜、送鳳梨有「旺旺來」之意，專司救難、救護的警消每次出勤都自身犯險，不需「生意太好」。

有民眾表示，十多年前獲得一箱未發表的新品種鳳梨，自己送到附近消防隊後就到外縣市3天，3天後又拿到鳳梨還想再送分隊，想不到隊員翻臉道，「這3天全隊平均只睡2小時，什麼怪案子都有」、「鳳梨丟門口、人進來，不然就帶著你的鳳梨走」。民眾表示，為什麼自己吃鳳梨那麼久，生意沒改善，卻帶給警消這麼大殺傷力？「一定只是巧合，要相信科學」。

至於今天在關山火車站前飯店的廣場有熱心團體企業聯合舉辦捐血活動，一個上午就突破50袋全血。台東捐血站長江宜勳指出，台東地區的醫院機構需要用血量大約是1400至1600袋左右，近來因為氣候如颱風、豪雨造成募血情況受阻造成「缺血」，下鄉活動感謝包括成功、池上、關山大力號召讓血庫告急的窘境稍獲紓解。

警義消和許多關山的企業、海巡今響應捐血，但警消婉謝鳳梨。（警消提供）

一般民眾倒是高興拿到新鮮鳳梨。（主辦單位提供）

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