竹監受刑人江昱賢保外就醫脫逃 躲桃園連犯2起強盜性侵收押

江昱賢保外就醫期間逃逸後，躲藏在桃園市汽車旅館，甚至犯下2起強盜性侵案，最後在汽車旅館落網。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/29 15:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因強盜與性侵罪服刑的江昱賢，在保外就醫期間連續性侵強盜2應召女，他今年6月21日先在桃園1間汽車旅館性侵並搶走應召女郎數千元財物，隔天又在龜山以相同手法犯案，搶走應召女子約2萬多元現金，22日深夜11點多在桃園區1處汽車旅館被逮，桃園地檢署檢察官依強盜、妨害性自主罪嫌聲押獲准。

據悉，江嫌為桃園人，保外在宜蘭羅東醫院就醫，他是桃園人，逃逸後回到桃園犯案，6月21日先是在桃園區一處汽車旅館，找來應召女子，性侵並搶奪財物後離去，被害女子向旅館人員求救，警方獲報趕抵現場，發現女子衣衫不整、用棉被裹身，手腳還有遭綑綁痕跡，而江嫌隔天又以相同手法在龜山犯案，隨後躲藏到桃園區另1間汽車旅館，警方循線逮人並依強盜、妨害性自主罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

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現場人員透露，當天龜山警分局循線追到桃園區1間汽車旅館，經查發現江男是保外就醫狀況，江男正好外出，警方就等在現場，待江男現身後逮人；據悉，江男為規避查緝，到汽車旅館都是選擇3個小時休息，並不用提供身分證查核。

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