遊客任意攀爬澎湖古厝屋頂 律師曝可能觸犯這些法律

一群遊客直接爬上大菓葉瑞記商店屋頂，不僅易生危險，也可能觸法。（澎湖交通觀察日誌提供）

2025/07/29 14:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因地理位置影響，因此許多青壯人口外移，許多故鄉家園都由老年人留守，但老一輩凋零之後，就剩下古厝老宅，任其頹廢殘破，有時候外表完整，卻隱藏許多塌陷危機，但卻傳出有些遊客不尊重澎湖民俗文化，直接爬上古厝屋頂，不僅易生危險，更可能因而觸法，吃上官司。

根據《澎湖交通觀察日誌》民眾投書指出，位於西嶼大菓葉玄武岩柱下方有一處古厝，大門用木頭封住，因大菓葉昔日為西嶼連接馬公的海路要衢，曾是繁華交通要道，因此該處古厝是昔日大菓葉瑞記商店，只是跨海大橋開通後，陸路交通取代海路，大菓葉逐漸沒落，瑞記商店也人去樓空，大門禁閉，旁邊還有奇美集團董座許文龍的渡假豪宅，但有高牆圍籬阻隔。

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遭到民眾拍到的影片及照片顯示，8位民眾（6男2女）分搭2輛轎車，將汽車停放在瑞記商店廣場，6名男生由旁邊古厝水泥樓梯爬上屋頂，2名女生則在下面拍照，由於古厝已年久失修，如果不知道怎麼踩樑的點，很容易踩破瓦片直接摔落，尤其體重是重點，脆弱屋瓦能否承載，沒有人知道，澎湖鄉下很多古厝大門由外面綁木頭，都是住戶出外已經沒住人了。

除了危險性以外，也有可能觸法，如果古厝是文化資產，就依文化資產保存法的法規，但瑞記商店未列入文化資產，桂祥晟律師表示，可能觸犯刑法侵入住居罪、侵入民宅等相關法規，同時還要賠償損失。

在古厝屋頂上攀爬，很容易踩碎瓦片掉落。（澎湖交通觀察日誌提供）

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