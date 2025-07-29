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    屏縣警察局長戴台㨗調高市警局主秘 原缺甘炎民接任

    內政部警政署國際組副組長甘炎民將於8月1日接任屏東縣政府警察局局長。（取自台南市政府警察局網站）

    內政部警政署國際組副組長甘炎民將於8月1日接任屏東縣政府警察局局長。（取自台南市政府警察局網站）

    2025/07/29 14:41

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕警政署今（29）日發布119位高階警官調動名單，其中屏東縣政府警察局局長戴台㨗將調任高雄市政府警察局主任秘書，屏縣警察局長一職將由警政署國際組副組長甘炎民接任，8月1日上任。

    戴台㨗是高雄旗山人，去（2024）年1月17日接任屏東縣政府警察局局長，歷任高雄市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、三民第一分局及新興分局分局長、內政部警政署後勤組組長等重要職務，在屏縣警局長1年半任內，均能圓滿達成任務，工作積極認真，富領導、協調能力，深獲鄉親肯定。

    屏東縣警察局長將由內政部警政署國際組副組長甘炎民調任；甘炎民中央警察大學外事警察學系58期、國立中正大學犯罪防治學系暨研究所碩士、博士畢業，重要經歷包括金門縣警察局金城分局分局長、雲林縣警察局西螺分局分局長、嘉義市政府警察局第二分局分局長、內政部警政署刑事警察局司法科科長、內政部警政署刑事警察局國際刑警科科長、台南市政府警察局學甲分局分局長、永康分局分局長等。

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