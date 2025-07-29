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    廖恆裕接掌桃市警局長 著重打擊黑幫詐欺產業鏈、解交通瓶頸

    桃園市警局局長廖恆裕。（記者邱俊福翻攝）

    桃園市警局局長廖恆裕。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/29 14:35

    〔記者邱俊福／台北報導〕現任航空警察局局長廖恆裕，過去歷任過連江縣警局局長、鐵路警察局局長等等重要職務，對交通、鐵路、航空等專業警務領域，經歷豐富，這次調任桃園市警局局長，是他職涯另一重要里程碑。廖恆裕強調，詐欺犯罪背後往往有黑幫身影，也是黑幫重要的金流來源，接掌桃園市警局後，必須打擊這個產業鏈，另打通部分路口壅塞的交通瓶頸。

    廖恆裕為警察大學行政警察學系50期，也擁有警察大學行政管理學系研究所學歷，平時待人身段柔軟，帶人帶心，歷任過警政署主任秘書、警政署鐵路警察局局長、桃園市警局副局長、桃園市警局主任秘書、警政署教育組組長、連江縣警局局長與桃園市警局副局長與主任秘書等重要警職。

    從其經歷可見，長期服務於桃園他，對當地治安與交通狀況，非常熟捻。廖恆裕表示，從過去破獲的詐欺犯罪中，發現詐騙已經成為黑幫重要的經濟來源，為能打擊黑幫，必須從打詐斷其金流，以中斷這個產業鏈；交通方面，桃園市的道路沒有台北市的成熟完整，尚有許多努力的空間，必須現地勘查這些塞車的路口，打開交通瓶頸。

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