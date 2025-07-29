合歡山遮牌跑山被逮 山道猴還在停車場逃票燒胎

南投仁愛鄉武嶺有機車車隊遮號牌跑山，警方獲報前往攔查取締。（民眾提供）

2025/07/29 13:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉清境往合歡山武嶺的山道路段，日前有機車車隊遮蔽號牌前往跑山，甚至遮牌逃票進入武嶺停車場燒胎，轄區仁愛警方獲報前往攔查，共計查獲3件未懸掛車牌與3件無照駕駛，除將依法開罰，後續針對逃票騎士，也會依詐欺罪嫌通知到案說明。

警方表示，當時接獲報案指稱有機車車隊遮蔽號牌跑山，由於這類違規需當場攔停舉發，便出動員警進行攔查，並查獲2輛未懸掛號牌的違規機車，騎士被攔查下來，也坦言遮牌就是「怕被拍」。

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另在武嶺停車場，也有民眾檢舉機車車隊逃票，甚至有機車騎士燒胎，獲報後也立即前往攔查，雖事發當下停車場管理員已出面勸導制止，員警到場已無人燒胎，但現場仍查獲1輛未懸掛號牌機車，以及3件無照駕駛，目前正持續調閱路口監視器，比對涉嫌逃票車輛，將依詐欺罪通知車主到案說明。

南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，甚至直接在停車場燒胎。（民眾提供）

南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，警方將依詐欺罪嫌通知騎士到案說明。（民眾提供）

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