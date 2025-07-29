為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    合歡山遮牌跑山被逮 山道猴還在停車場逃票燒胎

    南投仁愛鄉武嶺有機車車隊遮號牌跑山，警方獲報前往攔查取締。（民眾提供）

    南投仁愛鄉武嶺有機車車隊遮號牌跑山，警方獲報前往攔查取締。（民眾提供）

    2025/07/29 13:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉清境往合歡山武嶺的山道路段，日前有機車車隊遮蔽號牌前往跑山，甚至遮牌逃票進入武嶺停車場燒胎，轄區仁愛警方獲報前往攔查，共計查獲3件未懸掛車牌與3件無照駕駛，除將依法開罰，後續針對逃票騎士，也會依詐欺罪嫌通知到案說明。

    警方表示，當時接獲報案指稱有機車車隊遮蔽號牌跑山，由於這類違規需當場攔停舉發，便出動員警進行攔查，並查獲2輛未懸掛號牌的違規機車，騎士被攔查下來，也坦言遮牌就是「怕被拍」。

    另在武嶺停車場，也有民眾檢舉機車車隊逃票，甚至有機車騎士燒胎，獲報後也立即前往攔查，雖事發當下停車場管理員已出面勸導制止，員警到場已無人燒胎，但現場仍查獲1輛未懸掛號牌機車，以及3件無照駕駛，目前正持續調閱路口監視器，比對涉嫌逃票車輛，將依詐欺罪通知車主到案說明。

    南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，甚至直接在停車場燒胎。（民眾提供）

    南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，甚至直接在停車場燒胎。（民眾提供）

    南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，警方將依詐欺罪嫌通知騎士到案說明。（民眾提供）

    南投仁愛鄉武嶺停車場，有機車車隊遮號牌進入逃票停車，警方將依詐欺罪嫌通知騎士到案說明。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播