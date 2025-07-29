網紅陳澎湖羈押不安分 獄中多次鬧事進入保護室收容

澎湖網紅陳澎湖，傳出入獄羈押仍不安分。（翻攝臉書）

2025/07/29 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖網紅陳澎湖（穎辰），因多次違反保護令，經澎湖地檢署檢察官向澎湖地方法院聲請羈押獲准，但在澎湖監獄羈押期間仍不安分，多次鬧事自殘，企圖保外就醫，澎湖監獄依羈押法呈報，並將陳暫收容至保護室，同時加強看管。

專門經營海鮮生意的陳穎辰（澎湖），因與前妻生活瑣事及小孩監護權之爭，遭前妻申請保護令獲准，但陳卻多次違反保護令，並企圖爬隔壁房屋，要去開前妻的2樓窗戶，被報警逮捕，澎湖地檢署檢察官以違反家庭暴力防治法預防性羈押申請獲准，移送澎湖監獄，但並未禁見，只是根據了解無人前往探視。

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陳澎湖入監後不安分，先是7月7日在澎湖監獄衛生科出入口候診區，疑因生活細故，以腳踢踹編號4010受刑人座椅並以頭槌打該受刑人，認其有暴行之虞，獄方對被告施用戒具手銬1付；7月13日在澎湖監獄病舍6房，將防爆鐵絲拆下並放入信封，獄方考量其前一日有吞電池自傷之行為，認其有自殘行為之虞，為保護其身體安全，將其暫收容於保護室。

隨後陳澎湖又在7月15日在澎湖監獄平三舍8房，情緒失控以頭撞牆，經制止後仍持牙刷作勢欲自傷，並再次以頭撞牆，認其有自殘之虞，為保護其身體安全，將其暫收容於保護室。由於陳入獄前仍有許多貨款尚未結清，很多業者都等他出獄後結清，因此陳澎湖獄中行為格外引發外界矚目。

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陳澎湖因子女監護權，多次違反保護令，遭預防性羈押。（翻攝臉書）

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