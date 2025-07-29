調查局一級主管大搬風 台北市調處處長徐國楨接掌副局長

法務部調查局今日發布人事異動，徐國禎將接任副局長。（資料照）

2025/07/29 13:12

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部調查局原副局長孫承一今年屆齡退休，調查局今日發布28名主管人事異動案，副局長懸缺由台北市調查處長徐國禎接任，原職缺由桃園市調查處長許銘侑接掌。此次共有8位處長異動，該人事令將於8月1日生效。

接任副局長的徐國禎為調查班30期結業、中正大學犯罪學博士，今年初才因破綠能貪瀆案有功，由彰化縣調查站主任陞任為台北市調查處長，此次再獲重用陞任副局長。

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調查局公布異動名單如下：

一、台北市調查處處長調陞本局副局長。

二、毒品防制處處長高聰明調任主任秘書室研究委員。

三、諮詢業務處處長凌文興調任主任秘書室研究委員。

四、桃園市調查處處長許銘侑調任台北市調查處處長。

五、督察處副處長楊秋香調陞桃園市調查處處長。

六、國際事務處處長馬忠亮調任福建省調查處處長。

七、航業調查處副處長范厚珍調陞毒品防制處處長。

八、總務處處長戴春成調任國際事務處處長。

九、福建省調查處處長洪良元調任諮詢業務處處長。

十、督察處副處長李秩義代理督察處處長職務。

十一、南部地區機動工作站主任李作善調任國家安全維護處副處長。

十二、國際事務處簡任秘書賀宗正調任國際事務處副處長。

十三、鑑識科學處簡任秘書張絹慧調任鑑識科學處副處長。

十四、公共事務室主任翟海平調任總務處副處長並代理處長職務。

十五、國家安全維護工作站主任陳東宏調任台北市調查處副處長。

十六、台北市調查處副處長黃維和調任台中市調查處副處長。

十七、中部地區機動工作站主任吳詠明調任航業調查處副處長。

十八、台中市調查處台中調查站主任應明中調任中部地區機動工作站主任。

十九、高雄市調查處前鎮調查站主任陳育君調任南部地區機動工作站主任。

二十、國家安全維護處簡任秘書楊任之調任國家安全維護工作站主任。

二十一、廉政處專門委員潘俞安調任台北市調查處中正調查站主任。

二十二、桃園市調查處機場調查站主任李子真調任台中市調查處台中調查站主任。

二十三、台北市調查處中山調查站主任呂順正調任公共事務室簡任秘書並代理主任職務。

二十四、新北市調查處新店調查站主任曾尤弘調任保防處專門委員。

二十五、桃園市調查處專門委員張益豐調任台北市調查處專門委員。

二十六、督察處苗栗縣駐區督察宋俊賢調任督察處新竹縣市駐區督察。

二十七、福建省調查處簡任秘書吳志賢調任督察處台中市（二）駐區督察。

二十八、桃園市調查處簡任秘書黃金泉調任督察處苗栗縣駐區督察。

法務部調查局今日發布人事異動，徐國禎將接任副局長。（記者吳昇儒攝）

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