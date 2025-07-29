男對護理人員咆哮拍桌不構成強暴脅迫 北高行撤銷3萬元罰單

台北高等行政法院認為劉男未達強暴、脅迫程度，用語也未恐嚇、侮辱，判決撤銷罰單。（資料照）

2025/07/29 12:56

〔記者張文川／台北報導〕劉姓男子前年7月在台北市1家醫院照顧生病的母親，2度不滿護理人員對母親打抗生素點滴的滴速過快，導致母親疼痛，他向護理人員拍桌咆哮：「哪個學校畢業的、態度夠差」、「不要廢話一堆、你最囂張」、「走了還在那邊靠背」長達10多分鐘，台北市衛生局認定他違反醫療法，裁處3萬元罰鍰，劉男打行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為未達強暴、脅迫程度，用語也未恐嚇、侮辱，判決撤銷罰單。全案可上訴。

判決指出，劉男2023年7月27日分別於凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師對其母親施打抗生素的滴注的幫浦滴速過快，發生口角，劉男揮動 手臂咆哮、辱罵、拍打桌面，雙方口角，劉男怒批護理人員「你是什麼心態啊，動不動就叫警衛，你把警衛當你的私人保鑣啊？」、「你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦？」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆，你最資深，你最囂張……態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

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醫院通報醫療暴力事件，警方將劉被依涉嫌違反醫療法移送，士林地檢署偵查後認定未達刑責要件，處分不起訴。行政處分上，台北市政府衛生局認為劉已妨礙醫療業務執行，公然貶損醫護人員的專業和名譽，依醫療法開罰3萬元罰鍰，劉男提訴願被駁回，打行政訴訟抗罰。

劉男主張，他凌晨3點多到護理站找值班醫師，護理人員不理會他母親打抗生素時的疼痛問題，護理人員無法溝通，他上午8時許到護理站與護理長討論，在走廊上伸展肢體碰觸到櫃檯發洩情緒，刑事方面已獲不起訴，他自認沒有違反醫療法，衛生局處分有誤，請求撤銷。

法官勘驗監視影像，劉男與護理人員爭執歷時十幾分鐘，有揮動手臂、大聲說話，但他是在對醫護人員有不滿的情緒下，輔以言語激動表達方式，雖恐過於激烈而有所不妥，但尚未達「對醫護人員施以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」的程度。

合議庭認為，劉男要求醫護人員調整點滴的滴速，或試圖錄音，也不構成屬醫療暴力界定的「其他非法之方法」，用詞也未達辱罵程度，尚在合理忍受範圍，而他離開護理站時拍打桌面，只是一秒瞬間的動作，沒有後續動作言語，不構成行政不法，認為劉男抗罰有理，判撤銷衛生局開的罰單。

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