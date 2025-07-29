林建隆接掌新竹縣警局 首位科技犯罪領域專才任警局長

新任新竹縣警局局長林建隆。（記者邱俊福攝）

2025/07/29 12:49

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署這次六都與縣市警局警察局局長異動中，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆升任新竹縣警察局局長，是首位長期致力科技偵查領域專才出任重要警職；警政署表示，科技犯罪手法日新月異，衍生駭客攻擊、詐騙等治安問題，且目前科技偵查更是打擊詐欺的核心，林建隆於這幾年成效不錯，這次讓其升任警局長，希望能藉此推廣科技犯罪偵防工作。

林建隆表示，這次接任新竹縣警察局局長，可鼓勵專責打擊科技犯罪的刑事人員，認為科技偵查還是有擔任警局長的機會，持續於這個領域努力，而新竹縣為科技城，希望能以本身的專業跟這些科技廠商有相互學習，強化科技偵防能力。

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警政署鑑於科技型態犯罪日益猖獗，因此於2022年初的人事調動中，將時任刑事局科技研發科長兼任科技犯罪防制中心主任的三線二星、專司電腦犯罪偵查的林建隆，特別升任為警政署資訊室主任，期許能全面提升警察人員的科技偵查能力與觀念，為打擊科技犯罪打下基礎。

隔年8月間，原為任務編組的刑事局「科技犯罪防制中心」經修正組織法後法制化，也由林建隆接掌首位主任，專責於刑事局推動電腦犯罪偵防策略，統合跨領域偵查資源，並持續精進科技偵防及刑事鑑識技術與培植專業人才，以提升國家整體偵查量能。

他擔任主任至今，在打擊駭客、網路、詐欺等各種犯罪中，成效卓著，近期推動的最重要的打詐作為，為刑事局與LINE公司合作，針對異常的LINE帳號執行大規模停權行動，鎖定近五個月鎖定這些LINE詐騙群組內帳號，並掌控半年內個人變換廿個以上門號的高風險門號，交叉分析後，進行精準打擊。

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