為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男大生約女網友見面被黑道恐嚇 驚恐付29萬才知是騙局

    周姓男大生相約女網友見面，但對方要求購買遊戲點數。（記者陸運鋒翻攝）

    周姓男大生相約女網友見面，但對方要求購買遊戲點數。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/29 12:51

    〔記者陸運鋒／新北報導〕周姓男大生在社群平台被女網友搭訕，便互相加入好友，雙方相談甚歡多日後，周男提出相約見面提議，但女友卻要求購買遊戲點數，周男不從卻被自稱黑道的男子私訊恐嚇，周男嚇得陸續購買29萬元遊戲點數給對方，直到店員發現有異報案後，才知道全是一場騙局。

    台北市文山警一分局調查，23歲周男7月下旬時，在社群IG加入暱稱「哇有怡個萱」女網友，對方相簿欄放著許多美美的自拍照，而雙方聊天數日認識彼此後，周男也提出相約見面提議，不過，女網友卻要求購買GASH遊戲點數。

    據知，正當周男認為有異狀時，突然出現一名自稱竹聯幫成員的男子，私訊周男稱是女網友乾哥哥，且怒斥周男欺騙感情，再度要求購買GASH遊戲點數擺平這件事，周男驚恐不已落入詐騙陷阱，短短一天就買了29萬元遊戲點數，隔日再度購買時，被超商店員察覺有異報案。

    警方說，到場後詢問周男購買點數用途時，並檢視與對方對話，立即得知他落入典型「假交友、真詐財」詐騙手法，當場勸阻周男切勿付款，並勿將序號拍照傳出，周男才恍然大悟驚覺受騙，警方隨後將其帶回派出所製作筆錄，將進一步追查嫌犯下落。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方獲報到場後，發現男生大落入假交友陷阱，已陸續購買29萬元遊戲點數給對方。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報到場後，發現男生大落入假交友陷阱，已陸續購買29萬元遊戲點數給對方。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播