男大生約女網友見面被黑道恐嚇 驚恐付29萬才知是騙局

周姓男大生相約女網友見面，但對方要求購買遊戲點數。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/29 12:51

〔記者陸運鋒／新北報導〕周姓男大生在社群平台被女網友搭訕，便互相加入好友，雙方相談甚歡多日後，周男提出相約見面提議，但女友卻要求購買遊戲點數，周男不從卻被自稱黑道的男子私訊恐嚇，周男嚇得陸續購買29萬元遊戲點數給對方，直到店員發現有異報案後，才知道全是一場騙局。

台北市文山警一分局調查，23歲周男7月下旬時，在社群IG加入暱稱「哇有怡個萱」女網友，對方相簿欄放著許多美美的自拍照，而雙方聊天數日認識彼此後，周男也提出相約見面提議，不過，女網友卻要求購買GASH遊戲點數。

請繼續往下閱讀...

據知，正當周男認為有異狀時，突然出現一名自稱竹聯幫成員的男子，私訊周男稱是女網友乾哥哥，且怒斥周男欺騙感情，再度要求購買GASH遊戲點數擺平這件事，周男驚恐不已落入詐騙陷阱，短短一天就買了29萬元遊戲點數，隔日再度購買時，被超商店員察覺有異報案。

警方說，到場後詢問周男購買點數用途時，並檢視與對方對話，立即得知他落入典型「假交友、真詐財」詐騙手法，當場勸阻周男切勿付款，並勿將序號拍照傳出，周男才恍然大悟驚覺受騙，警方隨後將其帶回派出所製作筆錄，將進一步追查嫌犯下落。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方獲報到場後，發現男生大落入假交友陷阱，已陸續購買29萬元遊戲點數給對方。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法