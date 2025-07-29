驚心動魄3分鐘！1歲半女童突抽搐吐白沫 警車狂飆搶命

林男將車子橫停在派出所前求助。（圖由警方提供）

2025/07/29 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市烏日區38歲林姓市民前天下午緊急將車輛橫停派出所前，衝進所內求助表示，年僅1歲半寶女兒突高燒不退，還出現抽搐、口吐白沫等症狀，夫妻倆心急如焚雖撥打119，卻得知當時救護車全數出勤，無法即時派遣，情急下只能自行駕車送醫，卻因下班尖峰時段車流壅塞，一路焦急難耐。

眼看愛女氣息微弱，林姓夫妻抱著最後希望，發現路旁有的第三分局勤工派出所，立即停車奔入求助，當時副所長廖世駿與警員楊立達正在值勤，見狀立刻展開行動，安排母親抱著女童搭乘巡邏車，一路開啟警示燈與警報器，全力開道衝刺。

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過程中，警方也冷靜安撫林男情緒，提醒他保持冷靜，駕車前往醫院途中務必注意行車安全，切勿緊跟警車以免發生意外，避免發生二次事故，沿途車輛見警車鳴笛，也紛紛主動讓道，整段路程從派出所直奔醫院，僅花短短3分鐘就成功送抵南區的醫院急診室，讓醫護團隊即刻接手治療，順利脫離險境。

林姓夫妻萬分感激警方伸出援手，直呼「救了孩子一命」，警方也呼籲，緊急情況仍應優先撥打119，由專業救護人員處理，才能獲得更安全妥善的照護，另民眾另見警車、救護車鳴笛時務必禮讓，讓每一次的讓道，成為挽救生命的關鍵。

林妻抱著寶貝女兒上警車。（圖由警方提供）

警車3分鐘內將女童送抵急診室。（圖由警方提供）

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