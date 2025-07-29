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    彰化分署新址首拍！ 4.5萬顆虛擬貨幣成拍賣主角

    行政執行處彰化分署8月5日舉行「法拍市集」，在競拍的物品中首見泰達幣，數量多達4萬餘顆，換算台幣將約130多萬元。（圖由彰化分署提供）

    行政執行處彰化分署8月5日舉行「法拍市集」，在競拍的物品中首見泰達幣，數量多達4萬餘顆，換算台幣將約130多萬元。（圖由彰化分署提供）

    2025/07/29 12:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕行政執行署彰化分署7月搬入員林大道全新廳舍，8月5日將迎來新廳舍首度「法拍市集」，在競拍的物品中首見泰達幣，數量多達4萬餘顆，換算台幣將約130多萬元，有興趣的民眾可上分署官網或臉書，瀏覽本次活動各項拍賣公告、變賣物品照片及圖鑑。

    泰達幣是虛擬貨幣市場目前規模最大的「穩定幣」之一，每顆價值穩定與1美元對應，是虛擬貨幣中最穩定，不會大起大落，廣受幣圈朋友歡迎。虛擬貨幣都保管在公庫錢包中，得標後再由彰化地檢署轉入，而拍賣應買人需簽署承諾書，且必須於拍賣前事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包，並可以正確接收本次拍賣的虛擬貨幣再來參與應買，得標時必須繳交現金，以免白跑一趟。

    彰化分署指出，這次的「卦山法拍市集」是新廳舍啟用後首次舉辦，地點位於員林大道二段102號新辦公室。除4萬5千餘顆的泰達幣外，當天上午還將拍賣1台KOMATSU挖土機及2部三菱FUSO大型貨車，相關標的均來自南投地檢署囑託，涉違法傾倒廢棄物案件，經法院判決沒收後辦理拍賣。

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