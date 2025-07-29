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    桃警青少年羽球賽即起報名並加開社會組賽程

    桃園警分局搭配青春專案舉辦青少年羽球賽，去年迴響熱烈，今年特別加開社會組男單女單賽程。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局搭配青春專案舉辦青少年羽球賽，去年迴響熱烈，今年特別加開社會組男單女單賽程。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/07/29 12:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局去年暑假舉辦青少年羽球賽，免報名費且獎品相當豐富，吸引超過100組報名參賽，今年將續辦羽球賽事並加開社會組男單、女單賽程，桃園警分局表示，此次賽事即起開放報名，可至報名網址報名網址（https://forms.gle/7DizJXLThrKAVRcr）報名，賽事將於8月19日上午9點到下午5點，在桃園區永康市民活動中心開打。

    桃園警分局表示，今年暑假已過半，配合青春專案開辦「羽眾不同．青春無敵」羽毛球趣味競賽，透過賽事結合現場預防犯罪宣導，讓青少年在運動的同時也加強法治觀念，賽事即起開放報名，凡設籍桃園市、年滿12歲至未滿18歲的青少年皆可參加，分為國中組、高中職組共4組（國中組：男雙、女雙；高中組：男雙、女雙），有別於去年，今年加開社會組男單、女單賽程，讓更多熱愛羽球的民眾共襄盛舉，各組別將評選前3名頒發獎狀、獎牌與禮券，第1名禮券2500元、第2名禮券2000元、第3名禮券1000元。

    桃園警分局表示，去年賽事原定開放30組、賽事3小時，沒想到迴響熱烈，吸引超過100組參賽，很多喜愛與球的大朋友，希望擴大開放成年人參與，因此今年安排一整天的賽程，並特別加開社會組男單、女單賽程。

    桃園警分局分局長王智民表示，青春專案不僅只是暑期活動，更是守護青少年的行動，歡迎喜愛羽球的民眾報名，活動詳情可至桃園警分局臉書專頁查詢。

    桃園警分局搭配青春專案舉辦青少年羽球賽，去年迴響熱烈，今年特別加開社會組男單女單賽程。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局搭配青春專案舉辦青少年羽球賽，去年迴響熱烈，今年特別加開社會組男單女單賽程。（記者鄭淑婷翻攝）

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