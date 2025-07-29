73歲阿嬤開車突撞向路邊 撞壞號誌箱卡小縫

自小客自撞。（警方提供）

2025/07/29 12:07

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣關山鎮昨下午2時許，發生一起交通事故，73歲黃姓婦人駕駛自小客車行經台9線民族路與和平路口時，不明原因開向路邊，還好從停等紅燈的機車後方閃過，最後自撞路口號誌箱，導致號誌故障，婦人頭部受創，小車卡在號誌箱與指標間。

從民眾提供行車紀錄器可見，婦人開著小車本來正常行駛，不知何故，在靠近路口時突然偏向車道外，還差點往前往停等紅燈的騎士車尾撞下，最後撞到號誌箱後車身彈起、車尾轉進號誌箱與指標間的空間。有駕駛說，如果正常停車，這樣的小車也根本難停進去，倒是騎士逃過一劫，若撞到肯定是2人飛出。

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關山警察分局關山聯合所於昨下午1時53分，獲報車禍意外，73歲黃姓婦人在事故路段北上車道，至民族路與和平路口時，自撞該路口燈控號誌箱，事故造成黃女頭臉部多處出血，雖有受傷但意識清楚，由關山消防分隊人員緊急送往台東馬偕醫院救治。後經實施酒測，其結果為零，且持有合格駕照，初步排除酒駕因素，但因婦人眼部受創急需救治且目前已轉院外縣市，暫無法得知其肇事原因。

惟此事故造成該路口號誌失效，為避免交通混亂，員警立即於現場實施交通指揮疏導，並通知號誌維修單位儘速到場搶修，直至18時許號誌系統恢復正常運作後，員警始離開現場。該起交通事故發生原因，續由該分局交通小隊進一步調查釐清中。

自小客自撞。（警方提供）

自小客自撞。（警方提供）

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