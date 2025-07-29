為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高階警官人事發布 國安局副局長黃明昭首見回鍋警大校長

    國安局副局長黃明昭將接任警大校長。（資料照）

    國安局副局長黃明昭將接任警大校長。（資料照）

    2025/07/29 11:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕本月16日警察大學校長、桃園市警局長等多名三線三星以上高階警官退休，牽動的一波重要警職人事異動，當中重要培育警察英才的警察大學校長一職，首見由國安局副局長黃明昭回鍋擔任，因其過去警職歷練非常完整，警界認為非常適合，但也使得這一波人事調動的六都警局長少了一個升遷職務。

    警大五十一期的黃明昭，過去歷練過警政署署長、高雄市警局局長、刑事局局長、基隆市警局局長等多項重要警職，也是刑事出身，擔任署長期間，發生台南殺警案等重大刑案時，常親赴第一線了解案情，指揮調度，之後升任國安局副局長。

    這次的重要警職人事調動，因罷免投票延後，人事傳聞不斷，成警界茶餘飯後討論的熱門話題，尤其會牽動六都警局長的警察大學校長一職。

    而過去，警職調任國安局副局長的還有王進旺、陳國恩、胡木源等人，另海巡署署長也相同，從警職轉為文職，不適用近期立院三讀通過《警察人員人事條例》的修法，將現行退休警消所得替代率由75％調漲到80%，而黃明昭從文職回鍋警職，未來將能適用此修法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播