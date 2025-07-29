高階警官人事發布 國安局副局長黃明昭首見回鍋警大校長

國安局副局長黃明昭將接任警大校長。（資料照）

2025/07/29 11:39

〔記者邱俊福／台北報導〕本月16日警察大學校長、桃園市警局長等多名三線三星以上高階警官退休，牽動的一波重要警職人事異動，當中重要培育警察英才的警察大學校長一職，首見由國安局副局長黃明昭回鍋擔任，因其過去警職歷練非常完整，警界認為非常適合，但也使得這一波人事調動的六都警局長少了一個升遷職務。

警大五十一期的黃明昭，過去歷練過警政署署長、高雄市警局局長、刑事局局長、基隆市警局局長等多項重要警職，也是刑事出身，擔任署長期間，發生台南殺警案等重大刑案時，常親赴第一線了解案情，指揮調度，之後升任國安局副局長。

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這次的重要警職人事調動，因罷免投票延後，人事傳聞不斷，成警界茶餘飯後討論的熱門話題，尤其會牽動六都警局長的警察大學校長一職。

而過去，警職調任國安局副局長的還有王進旺、陳國恩、胡木源等人，另海巡署署長也相同，從警職轉為文職，不適用近期立院三讀通過《警察人員人事條例》的修法，將現行退休警消所得替代率由75％調漲到80%，而黃明昭從文職回鍋警職，未來將能適用此修法。

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