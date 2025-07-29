告贏國防部！ 空軍上尉「闖女廁」申請延役被駁 撤銷處分理由曝

判決指出，洪員原任職空軍防空飛彈指揮部，調任彰化後備旅後提出延役申請，後備指揮部初審通過，但陸軍司令部複審後決議不同意，理由是洪員曾在2014年竊取刺刀遭被判刑6月、緩刑3年確定。圖為台北高等行政法院。（記者劉詠韻攝）

2025/07/29 12:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕空軍洪姓男上尉服役近17年最大年限，申請志願延役1年，卻因曾擅入女廁遭記申誡，被國防部以「品德操守有疑」為由決議不同意他延役，洪不服而打行政訴訟。台北高等行政法院認定，國防部就進入女廁是為了環境檢查還是去如廁，存在兩種版本，調查事實錯誤，程序明顯有瑕疵，且未達記過程度，違反比例原則，判決撤銷原處分及訴願決定，命國防部依法重新審查。

判決指出，洪員原任職空軍防空飛彈指揮部，前年4月調任彰化後備旅後提出延役申請，後備指揮部初審通過，但陸軍司令部複審後決議不同意，理由是洪員曾在2014年竊取刺刀遭被判刑6月、緩刑3年確定，並於2021年未獲授權擅入女廁如廁，行為不檢、品德有疑慮，不符延役安全查核基準。

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洪員主張，他被記申誡的理由是「在未獲授權執行環境檢查，及未有女性同仁陪同下，進入單位女廁所」，他並未在女廁如廁，國防部複審時卻加上「如廁」，事實描述錯誤，且申誡也未達延役查核標準界定的「記過」程度；依查核標準表，延役應以最近3年內重大違失為依據，竊盜案是10年前的事，緩刑也早已期滿，不能做為評估延役的依據。

國防部答辯，延役與否基於部隊需求、軍紀紀錄及個人品德操守等因素，國防有裁量權，並非一律要核准延役，洪男曾盜竊軍品，顯示其道德品操有問題；洪在未經許可擅入女廁，顯示行為不檢，也有資安、紀律風險，雖未達記過等級，但洪的整體行為顯不符延役標準。

至於是否「如廁」，國防部解釋僅是於查審查報告中的簡略敘述，不影響延役的實質判斷，全案經初審、複審及最終核定3道程序，過程皆有審慎考量洪的軍紀紀錄與單位意見，未逾越裁量範圍或違反比例原則。

北高行審理後認為，雖然軍人延役屬國防部的裁量範圍，但國防部引用洪進入女廁的行為時，未提出具體證據證明洪有「如廁」，且申誡處分未完全對應延役查核標準，違反「正確事實原則」。

北高行並指，洪員竊盜軍品案已事隔多年，不符「近3年」規定；進入女廁被記申誡，被擴大解讀為「如廁行為不檢」，缺乏證據支持，屬事實認定錯誤。

北高行表示，申誡處分性質輕微，並非是否延役的當然理由，國防部以此為由否准，處分逾越裁量權，也違反比例原則，且複審時未讓洪充分陳述意見，法院因此認定處分違法，判決撤銷國防部及陸軍司令部的原處分，命其依法重新作成決議。

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