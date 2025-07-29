藍委鄭正鈐欠台中「名媛」1500萬案 高院改判應賠1357萬元

國民黨立委鄭正鈐被控積欠台中名媛1500萬元不還，高等法院今判決鄭應償還1357萬多元。（資料照）

2025/07/29 11:18

〔記者楊國文／台北報導〕剛在立委罷免案未通過的國民黨新竹市立委鄭正鈐，2017年為選舉需求，向台中「名媛」鐘家蔆陸續借款1500萬元，但鐘女催他還款未果提告，新竹地院判鄭敗訴，應還借款，但鄭仍主張是「雙方對於往來財務認知不同」，提起上訴；高等法院今改判鄭應償還借款1357萬2300元。可上訴。

立委鄭正鈐2017年為了選舉資金需求，用支票借款的方式，開了4張支票分別為500萬元、500萬元、300萬元和200萬元，向鐘家蔆借貸1500萬元，鄭承諾每月給予鐘女20萬元利息，並陸續簽發面額20萬元的本票共10張，作為支付借款利息的保證。鐘女應允，匯款與交予現金共1500萬元給鄭正鈐。

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不過，鐘女自2021年1月起催促鄭正鈐還款未果，因此告上法院，要求鄭償還借款。

新竹地院依據支票、匯款單、兩人通話紀錄等資料，認定鐘女和鄭正鈐確實存在借貸關係，判鄭正鈐須償還1500萬元。鄭事後回應，承認確實曾向鐘女借錢與投資，但自認雙方財務認知不同，因此提起上訴。

高等法院審理時發生一件插曲，本月8日召開言詞辯論庭時，鐘女和鄭正鈐均委由律師出庭。鄭的律師王耀星竟當庭要求「不公開審理」，清空旁聽席，令法庭人員一陣錯愕。

王耀星律師主張，依法院組織法第86條規定，「訴訟之辯論及裁判的宣示，應公開法庭行之，但有妨害國家安全、公共秩序 善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，請求此案以「不公開審理」進行。

但審判長質疑「不是要求法庭直播？」，認為此案是財務案件，不符合「不公開審理」的規定，直接駁回。

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