基隆地標「迴車塔」內電纜5度遭竊 議員呼籲市府提對策

基隆市虎仔山的迴車塔，共5次發生電纜遭剪斷竊取案件。（施偉政提供）

2025/07/29 10:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市通往虎仔山地標Keelung必經要道的迴車塔，發生多次電纜遭剪斷竊取案件，修復費用由社區民眾埋單，讓民眾不勝其擾。基隆市議員施偉政說，虎仔山迴車塔長期供民眾通行，實際上等同由市府管理與使用，希望市府盡快研議對策，不要再讓社區居民人心惶惶。施偉政轉述，剛剛接獲基隆市警察局電話，因人在外會勘，稍後再對外說明。

施偉政表示，服務處第一景社區接獲迴車塔所在地的社區民眾陳情，指社區內的迴車塔，當初讓民眾方便通行，但近期接連遭不明人士破壞，共發生5次電纜線遭偷剪事件，每次電纜被剪斷，社區雇工修復耗資數十萬元，迄今損失一百多萬元。再者，遭竊的電纜線還可能關係到消防安全系統與監視器設備運作，對社區居民公共安全構成威脅。

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施偉政說，每一次破壞事件都造成社區損失數十萬元，社區管委會已盡力自主管理，但迴車塔對外開放，電纜線屢屢遭竊，已非單一社區可以承擔，市府有必要正視問題，提供實質協助。

施偉政提出4點訴求，呼籲市府回應，4點訴求分別為是否可協助社區加強日常巡邏與維安措施？是否可能提供安裝警示裝置或監控防盜系統的補助？是否可就該處管理權責定位清楚，以利後續責任歸屬與維護安排？針對社區遭受5度纜線遭偷竊，市府是否能補助社區損失，減輕住戶負擔？

基隆市虎仔山的迴車塔，共5次發生電纜遭剪斷竊取案件。（施偉政提供）

基隆市虎仔山的迴車塔，共5次發生電纜遭剪斷竊取案件。（施偉政提供）

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