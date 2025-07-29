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    首頁　>　社會

    「我爸被詐騙10萬」！郭子乾化身防詐大使分享父親遭詐經驗

    藝人郭子乾以過來人經驗說他父親也曾被詐騙10萬元。（記者湯世名攝）

    藝人郭子乾以過來人經驗說他父親也曾被詐騙10萬元。（記者湯世名攝）

    2025/07/29 10:05

    〔記者湯世名／彰化報導〕「我爸也被詐騙10萬元」！藝人郭子乾今天（29日）擔任彰化縣警察局「防詐大使」，化身「張菲、郭台銘」進行投資、購票詐騙情境演出，他還以過來人經驗指出，他的父親曾在10多年前接到詐騙集團電話，對方說「你兒子在我手上，拿10萬元來贖人」，他父親匯款後才打電話給他，他氣得說「怎麼這麼沒常識，要先打電話求證才對」；社會大眾對詐騙深惡痛絕，希望大家不要受騙上當。

    郭子乾先是模仿「郭台銘」口音，模擬詐騙集團用假投資方式誘騙被害人投資賺錢，並保證快速回本、保證獲利、穩賺不賠；緊接著再化身「張菲」，表示以自己的人脈絕對能買到演唱會門票，誘騙被害人匯款進行詐騙。

    彰化縣警局長陳明君指出，他們從7日至18日執行全國同步打詐、掃黑、肅槍及賭博專案行動，共查獲詐欺集團56件、詐欺犯327名，查扣汽車、現金及扣押金融帳戶存款等總計價值4476萬餘元；掃黑查獲13件71人、肅槍查獲6件6人；賭博查獲33件84人，成果豐碩。

    陳明君說，今年6月份受理件數680件及財損2億7552萬元；以每十萬人口數統計，彰化縣6月份平均受理詐欺案55.29件（全國排列第14），平均財損金額約2,240.4萬元（全國排列第14），治安相對穩定。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    藝人郭子乾（左）模擬詐騙集團假扮「張菲」對民眾進行詐騙。（記者湯世名攝）

    藝人郭子乾（左）模擬詐騙集團假扮「張菲」對民眾進行詐騙。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳明君公布打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳明君公布打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警方打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警方打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳明君（左1）、郭子乾（左2）檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳明君（左1）、郭子乾（左2）檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

    眾人呼口號打詐。（記者湯世名攝）

    眾人呼口號打詐。（記者湯世名攝）

    彰化縣警方打詐查扣詐團名車。（記者湯世名攝）

    彰化縣警方打詐查扣詐團名車。（記者湯世名攝）

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