千元鈔溢出背包！台中車手ATM狂提贓款 領到第36次被活逮

楊男狂領高達63萬元，贓款塞爆背包。（圖由警方提供）

2025/07/29 10:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子缺錢被詐團吸收當車手，近日持10張人頭帳戶金融卡，按指示到北區1間銀行ATM瘋狂提領，短時間順利領出共63萬元贓款，沒想到第36次提款時，因太過專心壓根沒注意警察就站在身後，隨即因神情慌張被眼尖巡佐一眼識破，當場落網。

第二分局今天說明案情指出，育才派出所巡佐黃壽群，當天下午在轄內執行小區域防制車手勤務，行經北區北屯路某銀行時，注意到33歲楊男正專心的在ATM前，輪流掏出多張提款卡並分多次提領現金，就在他操作完畢準備離開時，隨即與準備上前盤查的黃員「正面交鋒」，當下楊男神情慌張、舉止不自然，進一步引起警覺。

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黃員主動關懷詢問，意外發現楊男背包內露出厚厚一疊千元鈔票，且言詞閃爍、無法說明來源，黃員當場喝斥「說清楚、講明白」，果然從楊男身上起出10張貼有他人姓名與密碼金融卡，直接露餡，經查，楊男是在今年5月底，從社群平台上看到月薪1.5萬元工作，便聯繫對方加入詐騙兼職行列，負責提款領現。

當天他在該ATM停留，以這10張人頭帳戶金融卡，輪流提來回操作高達35次，共領出63萬元贓款，但在第36次提款時失利就逮，警方詢後將他依洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐團。

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楊姓車手在ATM狂領贓款被識破。（圖由警方提供）

警方查扣贓款及人頭帳戶金融卡。（圖由警方提供）

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