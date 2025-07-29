屋後燒乾草被制止引發衝突 逆子憤持刀砍傷父親判6年徒刑

余男在屋後燒乾草被父親制止引發衝突，憤持菜刀追砍父親成傷，被判6年徒刑。（資料照）

2025/07/29 09:23

〔記者李立法／屏東報導〕余姓男子在住家後方焚燒乾草被父親制止，引發衝突，余男竟持刀追砍父親，見父親頭部受傷流血，未加以施救，逕自逃離，直到警方到場才將傷者送醫治療，所幸並無大礙，余男事後被依家暴殺人未遂罪嫌送辦後，辯稱只是拿刀嚇父親，不是真的要殺人；屏東地院認定余男犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，判刑6年，可上訴。

余男去年4月間在住家後方焚燒乾草行為引發父親不滿，父子為此大打出手，余父不敵，赤裸上半身跑到附近吳姓友人家求助，余男竟分持菜刀及水果刀追砍父親，余父舉起板凳抵擋，仍被余男以菜刀的刀背砍中頭部數刀，吳男趕緊上前阻擋拉開余男，余男見父親頭部受傷流血，並未施救或通知救護車送醫，逕自逃離現場，直到警方據報到場才將受傷的余父送醫，所幸救治後並無大礙。

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余男事後被依家暴殺人未遂罪嫌送辦後，辯稱父親平時經常打罵他，當天他在屋後燒草又被父親打，才一時失去理智拿刀要嚇父親，並不是真的要殺人。

屏東地院認為余男持菜刀朝父親頭部攻擊，前幾次以刀刃面揮砍幸被父親以板凳擋下，接著以刀背砍中父親頭部數刀，見父親血流如注卻未施救，逕自離開現場，對父親是否危及生命一事，毫不在意，應以殺害直系血親尊親屬未遂罪論處。

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