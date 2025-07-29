精準擊中八旬老翁「命門」 保七機警阻止保住88萬

詐騙集團要求翁匯款88萬元。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/29 09:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕80歲陳姓老翁在網上聊天時，被詐騙集團得知喜愛沈香，於是以投資名義要求他給付88萬元，還特別叮囑他到銀行臨櫃匯款時，「這種好康千萬別向行員講」、「手機別給對方看」。幸虧銀行行員和保七總隊第一大隊駐衛警及時制止，才沒有把老本給丟了。

保七總隊表示，陳翁是利用交友平台聊天時，遇到有人搭訕，自稱是「弘記投資」客服。雙方在閒聊中，讓對方得知他很喜歡沈香，結果對方便針對他的喜好下手，遊說可投資沈香，可獲得豐厚利益。

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對方和陳翁交談中，還特別交代他，臨櫃匯款時遇到行員詢問，千萬別講是投資，更不要把手機交給行員查看，以免洩露了投資的「機會」。

怎料陳翁18日上午興沖沖的趕赴臺灣銀行彰化分行，表示要匯款88萬元時，面對行員詢問，一開口便說：「要投資高級沉香」。

台銀政風業務副理協助填寫匯款單時，發現匯款動機可疑，便通知保七駐衛員警張世瑋到場了解，陳翁也立即交付手機供兩人檢視，一眼識破又是網路投資詐騙案件。

陳翁經警方以實例詳細說明詐騙手法，進行耐心勸說約1小時，終使其恍然大悟，自知陷入典型網路投資詐騙陷阱。才當場打消匯款念頭，成功阻詐保住88萬元。

保七總隊提醒：詐騙集團常透過社群平台及通訊軟體，以「沉香投資」、「虛擬幣」、「海外基金」等名義詐財，並以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙匯款。民眾如遇大額投資或不明指示，務必查證，或撥打165反詐專線，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓老翁在行員和警方勸阻下打消匯款念頭。（記者劉慶侯翻攝）

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