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    重刑犯保外就醫仍連續強盜性侵 竹監對社會大眾表達深切歉意

    重刑犯保外就醫仍連續強盜性侵，竹監對社會大眾表達深切歉意。（資料照）

    重刑犯保外就醫仍連續強盜性侵，竹監對社會大眾表達深切歉意。（資料照）

    2025/07/29 08:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕強盜性侵重刑犯江昱賢在新竹監獄服刑保外就醫期間，趁公文往返空檔逃亡，連續犯下2起強盜性侵案。獄方表示，本案保外醫治的訪查、病況評估、通知其報到執行及其屆期未報到執行之通報及處理，均依相關規定辦理。惟基於社會道義與顧及民眾情感，獄方仍難卸責，發生此一憾事，竹監對社會大眾表達深切歉意。

    新竹監獄表示，江昱賢因犯強盜等罪、刑期19年8月3日，獲准保外醫治時殘餘刑期剩4年6月1日，累進處遇晉至1級，於110年11月符合法定要件開始陳報假釋，最近1次假釋陳報日期為113年10月。因江員病情嚴重經台大新竹分院多次診治，醫師評估其病況複雜且有多重病因，亟需返回其原治療醫院由原主治醫師進行治療，否則恐將有下肢癱瘓危險。

    竹監經衡量其殘餘刑期、病況、醫療需求，且已進入準備復歸社會之陳報假釋階段。為顧及其健康醫療權益並避免其下肢癱瘓，爰陳報保外醫治獲准後，於113年11月4日起保外出監，進行開刀手術及一系列抗生素療程及復健治療。竹監對於江員不知珍惜國家給予之醫療照護機會且毫無悔悟及自重，而再犯刑事案件表達譴責。

    經查竹監衛生科訪查人員於5月間評估江員病況已有改善，並經向主治醫師確認後，於5月22日發文函請江員於6月3日向地檢署報到返監執行，並副知地檢署知悉。惟江員屆期未報到返監，竹監已依規定函請新竹地檢署依權責辦理傳喚、拘提或通緝。然江員竟於6月21、22日再犯刑案，為此竹監對其犯行表達遺憾。

    竹監於知悉本案後，立即針對以下幾點進行保外醫治業務研討及策進：包括強化與轄區警分局之聯繫，以協助監管。除定期訪查外，增加不定期訪查人員、方式及人力。提高訪查次數、面向及深度。強化保外醫治受刑人及其家屬之聯繫與方式。廣納醫療及安養機構專業意見。

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    鑑於本案影響社會治安及民眾人身安全，為求未來處理過程能有更周延及精進之作法，竹監已慎重針對本案進行深入檢視及研討，期能藉由相關策進作為，更精進落實相關訪查及動態審查機制，提早預警發現及掌握違常情況，以即時妥處。

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