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    竹監重刑犯逃亡連犯2起強盜性侵案 警逮人才知是受刑人

    在新竹監獄服刑的強盜性侵重刑犯保外就醫後，趁公文往返的空檔逃亡，期間還連續犯下2起強盜性侵案。（資料照）

    在新竹監獄服刑的強盜性侵重刑犯保外就醫後，趁公文往返的空檔逃亡，期間還連續犯下2起強盜性侵案。（資料照）

    2025/07/29 07:48

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹監獄服刑的強盜性侵重刑犯江昱賢因病獲准保外就醫，5月中狀況好轉，竹監依規定通知他到新竹地檢署報到、回監服刑，沒想到他竟趁公文往返的空檔逃亡，期間江嫌連續犯下2起強盜性侵案，直到警方逮了人才知道他是逃亡中的受刑人。

    針對江員未依規定報到返監，並再涉刑事案件，竹監深表遺憾，表示已全面檢討、精進保外督管作為，落實內控機制，加強掌控保外醫治收容人在外行狀，杜絕類此事件發生。

    江昱賢先前因強盜性侵罪被判11年10月，加上其他刑案合併執行15年徒刑。6月21日凌晨桃園市桃園區某商務汽車旅館傳出女子遭性侵強盜，警方發現年約40歲的登記入住人江昱賢應該在新竹監獄服刑當中，怎麼可能跑到桃園犯案？隔天晚間11點多，桃園市龜山區東楓時尚汽車旅館也傳出應召女遭強盜性侵案，入住登記者也是江昱賢，事後警方順利逮人。

    據了解，江之前聲請保外就醫獲准後，住進宜蘭羅東博愛醫院治療。5月中獄方確認他病情好轉，通知他6月初到新竹地檢署報到，返監繼續服刑，沒想到他卻趁公文往返的空檔逃亡，還連續犯案。

    新竹監獄表示，當知道江未向地檢署報到後，曾多次打電話聯繫，他均未接聽，也多次聯繫家屬要他儘速報到，但都沒有結果，最後只能依規定發函請新竹地檢署傳喚、拘提或通緝。獄方對於江連犯2案深表遺憾，已全面檢討督管作為，加強掌控受刑人在外的狀況，杜絕類似事件再次發生。

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