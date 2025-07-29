獨家》鶯歌「八條壽司」遭翻桌砸哭女店員！民眾控對方施壓警吃案

新北市八條壽司發生湯姓嫌犯翻桌（見圖）、恐嚇、砸哭女店員的餐廳暴力。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/29 00:36

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕新北市知名的八條壽司驚傳遭一名湯姓男子翻桌暴力，不僅涉及家暴弄壞電動桌、高價餐具，湯男還於離去時怒吼、持罐子砸哭女店員。三峽分局鶯歌分駐所員警獲報到場、蒐證、調閱監視器；未料湯男家屬告知警方要賠償和解，逼業者息事寧人。員工向極富正義感的熟客「吳團長」爆料，認為難以接受提供服務還被糟蹋，指控警方吃案，質疑為何未以現行犯法辦；警方回應，目前已備齊資料，將待被害人提告，將全案依恐嚇、混損、妨害秩序等罪嫌送辦。

鶯歌警澄清：蒐證完成 等被害人提告

新北市八條壽司鶯歌店27日晚間驚傳遭翻桌、恐嚇案，一名湯姓男子聚餐疑與坐在旁邊的女伴發生爭執，酒醉大暴走，先怒罵作勢毆打女子、更向在場者怒擲物品，甚至翻桌砸毀電動桌、餐具等物品，離去時更朝櫃台女服務生怒罵、丟擲醬料杯，嚇哭年輕女服務生。不捨同事受辱的員工報案，警方到場蒐證、準備通知湯男到案，但不久湯男友人到警局關切，告知湯男要跟店家和解，由湯男家人向店家賠償，希望淡化犯行，儼然逼黃姓餐廳業者吞下去。

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員工不忍女同事受委屈，求助熟客某警友會吳姓團長，吳團長認為對方太過張狂，質疑警方吃案，包庇施暴者家暴、恐嚇、毀損等犯行，要求還給餐廳、被害人公道。

爆料員工更曝光監視器，湯男在包廂中與疑似妻子口角衝突後發酒瘋，開始要毆打女子被眾人攔下，隨後他怒砸物品，甚至翻桌，導致桌上剩菜、餐具當場墜地，到櫃檯時更無故怒吼在櫃檯的女店員，朝她丟擲醬料罐，不僅醬料潑滿整身，女員工更下當場嚇哭，客人目睹酒客搗亂，嚇得紛紛走避。

爆料員工說，警方獲報後積極偵辦，也通知女店員製作筆錄，但不久湯男家人由友人陪同出面，告知警方會賠償店家、和解。不久地方勢力也到場，表明希望雙方協調，警方改稱雙方希望和解，先自行協調；但員工們直指，除了至少受損十餘萬元財物，員工提供菜餚、優質服務，卻要無端遭受暴力，直呼「不相信這社會沒有公道，絕對不能受委屈，不然會成為一輩子陰影…」

三峽警分局表示，獲報之際員警便到場處理，雙方告知要私下處理，當時因湯男離去，已非現行犯；警方告知店家及女店員權利，在時效內報案，警方受理後將依法偵辦，也將替受暴者聲請家暴保護令，全案仍在偵查中，並無翻桌一方提出和解，便吃案情事；初判湯男至少構成家暴、恐嚇、毀損及妨害秩序，完成偵訊後，將依法送辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北市八條壽司發生湯姓嫌犯翻桌（見圖）、恐嚇、砸哭女店員的餐廳暴力。（記者徐聖倫翻攝）

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