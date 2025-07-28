7/28 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台北、新竹

7月28日開獎的第114000182期今彩539開出2注；第114000060期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/28 22:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月28日開獎的第114000182期今彩539頭獎開出2注，由新竹市北區金華里光華南街40號一樓「鑫旺發彩券行」、台北市大安區信義路四段254號「鑫樂樂投注站」開出；第114000060期威力彩頭獎均摃龜。

第114000060期威力彩中獎號碼為「第一區：12、16、18、22、24、36。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共22注中獎，每注可得2萬元；伍獎共185注中獎，每注可得4000元；陸獎共1296注中獎，每注可得800元；柒獎共2223注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2303注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5949注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8208注中獎，每注可得100元。

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第114000182期今彩539中獎號碼為「04、16、22、23、30」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共5467注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4147注中獎，每注可得50元。

第114000182期39樂合彩中獎號碼為「04、16、22、23、30」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6281注中獎，每注可得1125元。

第114000182期3星彩中獎號碼為「161」。壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第114000182期4星彩中獎號碼為「6277」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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