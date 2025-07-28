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    首頁　>　社會

    躲教召？他遷戶籍故意不報備 2度遭通緝下場出爐

    彰化黃姓男子想躲教育召集，遷戶籍故意不報備，姐結果遭通緝，依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑6月，得不償失。（示意圖，資料照）

    彰化黃姓男子想躲教育召集，遷戶籍故意不報備，姐結果遭通緝，依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑6月，得不償失。（示意圖，資料照）

    2025/07/28 21:54

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣41歲黃姓男子退伍後成為後備軍人，卻在搬家後未依規定通報新住址，導致兩次國防部寄發的教育召集令無法送達，最後還因屢傳不到，遭2次通緝。彰化地院審理認為，黃男蓄意逃兵，依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決書指出，黃男戶籍原設於彰化縣和美鎮，2007年3月該處房地遭法院拍賣，因此遷至南投，但他卻未依規定向主管機關通報新住處，導致彰化縣後備指揮部分別於2016年7月21日及2018年7月25日寄發的教育召集令，因無法送達而失效，黃男也因此未按時前往雲林縣大埔營區報到。

    因黃男未依召集報到，彰化縣和美警分局多次查證失聯狀況，將情資函送後備指揮部，黃男也因此於2016年、2018年兩度被彰化地檢署發布通緝。

    法官審理認為，黃男明知後備軍人依法應報到接受教育召集，卻刻意不申報遷徙地址，導致召集作業無法執行，嚴重妨害兵役制度運作，且黃男曾在2006、2007、2009年間三度以相同無故不申報戶籍遷移方式躲避兵役遭判刑4月，卻不知悔改，再犯同樣行為，形同慣犯，因此依《妨害兵役治罪條例》第10條，判處以有期徒刑6月。

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