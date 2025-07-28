詐欺車手彰縣提款76熱點 警方將發檢舉獎金斬斷

鎖定詐團車手在縣內的提款熱點，彰縣警局宣布要發給車手檢舉獎金斬斷其提款之路。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/07/28 21:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕警政署從今年4月起實施「百斬計畫獎5萬」成效良好，由於專案執行已發完，彰化縣警局從統計資料發現，光是去年詐欺車手在同一地點提款達15次以上者就有76處，決定將發放檢舉獎金，消滅車手熱點！

民進黨彰化縣黨部主委特助施喻琁表示，根據審計部臺灣省彰化縣審計室資料，去年投資詐欺與假網路拍賣購物的受害人數，為近3年最高，尤其彰化縣去年度詐欺車手在同一地點提款次數達15次以上者，就有高達76處，金額達3569萬元，這代表彰化警方應該有效從車手提款熱點進行打詐！

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縣警局指出，打詐就要從熱點開始做起，分析車手大多從外地來，首選就是市區的自動提款機，因為銀行與超商密集，提款方便，收水也容易隱匿與收取贓款。因此，除了加強車手熱點的巡守以外，為鼓勵金融從業人員與超商員工抱持警覺心，將發放檢舉車手的檢舉獎金。

警方強調，當車手從外地來，大多選擇交通便利的彰化市或是員林市，因為人口較多，跟人群混在街道也無異樣，希望透過檢舉獎金，切斷車手的提款之路。

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