投檢第四位、夫妻先後調升 黃慧倫升任主任檢察官

南投地檢署檢察官黃慧倫調升一審主任檢察官，是投檢第四位升主任的檢察官。（黃慧倫提供）

2025/07/28 21:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕法務部今天公布調升一審主任檢察官名單，南投地檢署檢察官黃慧倫也在名單之列，她是投檢第四位被調升主任的檢察官，偵辦過不少大案，並曾因偵辦4歲女童被虐死埋屍名間菜園案，獲得衛福部紫絲帶獎。她與投檢上一位升主任檢察官的張鈞翔是夫妻，夫妻相繼升主任檢察官，成為司法界佳話。

法務部今天公布24名調升一審主任檢察官名單，黃慧倫是其中1位，投檢相隔3年才又有檢察官雀屏中選，這是南投地檢署設立後升主任的第四位檢察官，名單公布後地檢署和黃慧倫本人都接到不少祝賀電話。

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黃慧倫擔任檢察官15年，2013年到南投地檢署，中間曾調台中地檢署1年，去年「鳳還巢」回到南投地檢署，她在南投地檢署多年，曾偵辦不少受矚目的案子，包括警光山莊管理員警以擦擦筆侵占公款案、佈線破獲400公斤茶葉罐夾藏安非他命的國際運毒案，並以偵辦上市公司汽車零件大廠違反空污法和廢清法，獲環保署頒發金環獎；另偵破4歲女童被虐死埋屍名間菜園案，獲得衛福部紫絲帶獎。

南投地檢署3年前升任一審主任檢察官的張鈞翔，是黃慧倫的先生，夫妻相繼升任，成為司法界佳話。不過黃慧倫之後將調桃園地檢署，將與轉任律師的張鈞翔分隔兩地，張鈞翔說，現在當律師時間比較自由，不一定都要太太兩地奔波，有時換他台中、桃園兩地跑也很好。

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