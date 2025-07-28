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    2男盜伐珍貴柚木牟利 罕見遭判囚併科高額罰金

    李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，被高雄高分院判囚外，還併科高額罰金。（記者鮑建信攝）

    李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，被高雄高分院判囚外，還併科高額罰金。（記者鮑建信攝）

    2025/07/28 20:39

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，2人報酬共21萬多元，卻被高等法院高雄分院依違反森林法，分別判處徒刑1年8月和1年4月，各併科罰金825萬元，相當罕見。

    判決書指出，被告李男、劉男與陳姓男子（死亡）共謀，在屏東林管處旗山事業區第57林班地盜伐珍貴柚木轉賣牟利，經前往現場勘驗確認，涉嫌僱請不知情余姓、吳姓男子等5人（均不起訴確定）分別負責砍伐、載運、開挖等工作。

    2019年4月初，李等人涉嫌砍伐15株柚木，加以裁切後共2萬2240公斤，戴往台南市以每公斤26元價格，出售不知情許姓業者（不起訴）、不法獲利57萬5000元，扣除陳報酬和僱人工資等費用，李、劉只拿到12萬5000元和9萬元。

    同月20日，李等人又涉嫌在原地盜伐9株柚木，運往美濃區獅山街藏放，因前次盜伐行為，經警方發現，調閱監視器擴大追查，循線查出李等人涉案，起出尚未出售柚木。

    高雄高分院依違反森林法罪論處，李和劉仍分別判處1年8月和1年4月徒刑，2人均併科罰金825萬元，比原審少45萬元，仍可上訴。

    由於李等2次盜伐柚木行為，造成165萬多元損失，依法併科5倍以上、10倍以下罰金，合議庭以5倍核算共825萬元。

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