「酒國名花」凌威威遭控殺人未遂！她指詐騙首腦拿美工刀自導自演

凌威威曾在酒店工作（資料照，翻攝臉書）

2025/07/28 19:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）被控與2名友人押走莊姓男子討債還濺血，她出面喊冤並控對方是詐騙首腦，為求自保自導自演，她與友人卻被上銬送辦，手機也遭警方查扣，甚至被控殺人未遂；八德警分局表示，獲報到場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，依現場狀況將謝女等3人以現行犯逮捕，並依傷害、妨害自由罪嫌移送桃園地檢署偵辦，查扣2支手機是為調查對話紀錄以釐清案情。

依現行犯逮捕凌威威 10萬元交保

據悉，凌威威當天受託幫忙討52萬8000元債務，與2名友人將莊男帶上車，一路從台中開抵桃園八德區新興路上某卡拉OK停車場，一行人都沒有下車，莊男趁機傳訊向友人求救「我被押在車上」，友人立即報案，警方根據定位轉報八德警分局，員警趕抵現場發現莊男身上有刀傷且流很多血。

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凌威威與2名友人都被上銬逮捕，訊問後在派出所拘留室待一夜後送至警局偵查隊，大約中午前被移送桃檢偵辦，檢方訊後諭知凌威威10萬元交保。

凌威威事後出面喊冤，控對方是詐騙首腦，怎麼會是被害人，她帶美工刀防身，對方自導自演搶走美工刀後自殘，她跟友人卻被上銬移送，連手機都被查扣。

八德警分局回應，22日下午6點多接獲報案，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由，員警立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，員警依現場狀況將謝女等3人依現行犯逮捕，訊後依傷害、妨害自由罪嫌移送桃檢偵辦。

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