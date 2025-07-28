驚險！屏東台1線砂石車疑雨後煞車失靈 撞斷號誌桿壓1車

台一線新埤路段今天發生嚴車車禍。（警方提供）

2025/07/28 19:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台1線屏東路段，今天下午3時40分許，傳出砂石車疑似剎車失靈衝上安全島還撞斷紅綠燈號誌燈桿，前方的紅色轎車在渾然不知的情形下就被倒下的燈桿砸中，所幸兩人皆僅輕傷，並未有生命危險，但因為處理時間較久，一度形成南北雙向回堵。

這起事故發生在今天15時40分許，23歲潘姓男子駕駛砂石車沿台1線南下行駛至砂崙路口時，疑似黃燈時剎車失靈，車輛失控衝上安全島卻衝勢未止，隨後將路口紅綠燈號誌直接連根推倒。

請繼續往下閱讀...

號誌燈桿倒塌時，吳女駕駛轎車正由南下車道左轉進入中興路段，號誌燈桿就重擊並壓在吳女轎車車上，並橫置於北上車道，因此北上及南下車道皆受限縮通行，處理過程中南下車流尚未回堵，但北上車道已出現壅塞情形。

經警方到場處理，雙方駕駛酒測值均為0，僅身體擦挫傷，已送醫治療，所幸無生命危險。警方已派員維持現場交通秩序，並協調相關單位進行號誌維修及排除障礙，以恢復道路順暢。

警方呼籲，近期皆將出現降雨，雨後視線易受影響且天雨路滑，無論駕駛何種車輛，出門前皆應進行五油三水及輪胎深度的檢視，至於大型車輛更應落實車輛定期保養與剎車系統檢測，並保持安全車速及注意路況，以避免意外發生。

台一線新埤路段今天發生嚴車車禍。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法