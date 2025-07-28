西門町「一番賞」又爆藏籤 警方到場店家才換籤筒讓人抽

警方到場後，店家才拿出另外一個籤盒。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/28 19:15

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町萬年大樓中，近來有不少公仔店、玩具店都會以「一番賞」的方式吸引顧客上門消費；最近網路上流傳一段影像，有網友前往萬年大樓內某店家花錢玩一番賞，始終抽不到大獎，懷疑店家藏籤，氣得報警。轄區警方到場後，店員才拿出另一個籤筒讓人抽，這時才接連抽出6個大獎，讓網友氣得揚言要提告詐欺。

對此，萬華分局今天表示，這起案件是發生在本月23日晚上8時許，當時段姓男子前往萬年大樓某店家，花錢玩一番賞，卻始終都只有抽到小獎；他企圖買下所有籤「清空籤盒」，將籤盒中所有籤拿起來時，遭店員制止不可以數籤，段男這時懷疑店家藏籤，氣得報警。

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轄區警方到場後，店家這時才拿出另外一個籤盒，盒中有6張籤，這時段男花錢買下這6張籤，沒想到接連抽出大獎。這時店家才說這6張籤是因為被「壓在」籤盒內才會不慎遺漏，否認藏籤。

段男這時氣得表示「我要提告詐騙」，在旁的員警也看不下去，告訴段男若要提告可以前往警局，並表示會抄查店家相關資料。

網友指出，這家店並非首次鬧出這類糾紛。2023年，Youtuber「反骨男孩」成員孫生，也前來這家店玩一番賞，還花10萬元買下所有籤卻發現沒有大獎。該店被孫生踢爆後，一度關門休息避風頭，沒想到近來又再次鬧出糾紛。

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