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    台中翁水塔命案死因曝！生前留紙條揭驚悚訊息

    警消在水塔內發現死者，以吊掛方式拉起。（民眾提供）

    警消在水塔內發現死者，以吊掛方式拉起。（民眾提供）

    2025/07/28 18:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處社區大樓昨晚發生駭人命案，一名77歲陳姓住戶陳屍頂樓共用水塔內，檢方今會同法醫相驗後，確認死因為溺斃。對照死者生前留下一張寫著：「我人在水塔」的紙條，除動機與死因吻合也揭露驚悚訊息，震驚全社區。

    據了解，陳翁患有慢性疾病，平時由外籍看護照料，案發當天適逢看護休假，晚間分居的陳妻返家探視時發現人不見，僅留這張寫著：「當你們看到這張紙條時，我已經在水塔」字眼的紙條，隨即報案，警方與消防趕抵現場，在頂樓發現住戶共用水塔蓋打開，旁邊放著拖鞋，向內查看竟發現陳翁陳屍水中，明顯死亡多時。

    此消息一出引爆恐慌，社區群組炸鍋，有人憂心喝下「屍水」，也有住戶直奔超商搶購瓶裝水，甚至擔心日常洗澡、泡茶用水已受污染，社區管委會第一時間緊急停水洩塔，今天請廠商進行清洗與消毒，警方調查發現現場無打鬥跡象、門窗未遭破壞，大門緊閉，家屬對死因無意見，檢方今相驗確認死者為溺斃身亡，排除外力介入。

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