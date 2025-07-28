不滿前妻想借錢給友人竟縱火洩憤 保全員胡扯卸責

警方今天下午將胡男送辦。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/28 18:48

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲胡姓保全員平時跟前妻同居，兩人都住在台北市南京西路某民宅大樓，昨晚他因不滿前妻要借錢給女性友人，涉嫌拿打火機點燃棉被縱火，導致該大樓8名住戶嗆傷。據悉，由於前妻懷疑他縱火通報警方，警方在火場附近逮到他時，他起先聲稱「加熱食物不小心釀禍」，後來又改口「在家抽菸菸灰不慎掉落」，說詞反覆相當誇張。

警方調查，胡男與前妻雖然同居，但兩人關係不睦，過去經常為了生活瑣事起口角；昨晚9時許，胡男得知前妻要借錢給女性友人，兩人氣得大吵一架。胡最終氣不過，拿起打火機點燃住家內的棉被縱火，火勢雖然被消防員在半小時後撲滅，但仍導致同大樓8名住戶嗆傷。

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轄區警方接獲前妻通報，前妻聲稱當時家中沒有火源、廚房沒有在烹煮食物，兩人吵完架不久，家中就起火，懷疑是胡男縱火。警方隨即在火場周邊查訪，沒多久就在附近發現胡男身影，隨即將他帶回派出所釐清。

據悉，胡男當時由於距離起火點相當近，也吸入不少濃煙，他雖然在火勢擴大後離開大樓，但仍因吸入濃煙導致身體不適，無力逃跑，只能在火場周邊徘徊。他落網後，警方初步詢問他動機，他先是謊稱在家中加熱食物不小心釀禍，後來又改口在家裡抽菸菸灰不慎掉落，說詞反覆、不願承認。

胡經一夜冷靜，再加上警方查訪、勘查火場掌握初步案情之後，他今天早上這才透露昨晚因為吵架、情緒不穩，一時氣憤難耐才闖禍。

警方說，胡雖然是以打火機點燃棉被來縱火，但由於現場火勢猛烈、迅速擴大，而且消防員勘查火場發現「燒得精光」，不像是單純燃燒棉被的模樣；警方不排除他可能有使用酒精、汽油等物品，因此除了在今天下午將他移送法辦，也將進一步深入追查。

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