為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市夾娃娃機稽查 13家次違反距離限制、510台商品標示不合格

    台中市經發局今年針對夾娃娃機稽查，截至6月底止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制，510台商品標示不合格。（市府提供）

    台中市經發局今年針對夾娃娃機稽查，截至6月底止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制，510台商品標示不合格。（市府提供）

    2025/07/28 19:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市經發局今年針對夾娃娃機稽查，截至6月底止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制，510台商品標示不合格，其中僅以簡體中文標示計142台、標示不清或未做商品標示計368台。

    經發局指出，此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等，查獲13家次違反台中市自助選物販賣業管理自治條例第5條，未距離國民中、小學50公尺以上規定，經命令停業後仍持續營業，均依法裁罰每家2萬元以上罰鍰，共計裁罰48萬元，並持續追蹤至改善為止。

    另外，抓娃娃機販售商品標示不合格情形共計查獲510台，其中僅以簡體中文標示142台、標示不清或未做商品標示368台，均依商品標示法要求業者限期停止販賣或陳列，屆期未改善者，將裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

    市府警察局亦針對機台改造或涉嫌賭博情形查獲計136家，均依電子遊戲場業管理條例及刑法移請台中地檢署偵辦。

    此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等。（市府提供）

    此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播