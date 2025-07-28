中市夾娃娃機稽查 13家次違反距離限制、510台商品標示不合格

台中市經發局今年針對夾娃娃機稽查，截至6月底止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制，510台商品標示不合格。（市府提供）

2025/07/28 19:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市經發局今年針對夾娃娃機稽查，截至6月底止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制，510台商品標示不合格，其中僅以簡體中文標示計142台、標示不清或未做商品標示計368台。

經發局指出，此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等，查獲13家次違反台中市自助選物販賣業管理自治條例第5條，未距離國民中、小學50公尺以上規定，經命令停業後仍持續營業，均依法裁罰每家2萬元以上罰鍰，共計裁罰48萬元，並持續追蹤至改善為止。

請繼續往下閱讀...

另外，抓娃娃機販售商品標示不合格情形共計查獲510台，其中僅以簡體中文標示142台、標示不清或未做商品標示368台，均依商品標示法要求業者限期停止販賣或陳列，屆期未改善者，將裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

市府警察局亦針對機台改造或涉嫌賭博情形查獲計136家，均依電子遊戲場業管理條例及刑法移請台中地檢署偵辦。

此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法