為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不良於行？74歲翁開賓士撞機車 下車要看護攙扶、坐輪椅

    王翁駕駛賓士右轉疑似未注意左方來車，直行騎士閃避不及撞上。（記者徐聖倫翻攝）

    王翁駕駛賓士右轉疑似未注意左方來車，直行騎士閃避不及撞上。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/28 18:08

    〔記者徐聖倫／新北報導〕74歲王姓老翁駕駛賓士今上午11時許行經新北市三重，不料右轉時與另一名機車騎士相撞，騎士倒地全身多處擦傷，所幸沒有危及生命，雙方酒測值均為0。令人驚訝的是，王翁下車時竟是由車上的看護攙扶，還得坐輪椅，似乎不良於行，讓人聯想起三峽北大國小5月發生的4死車禍，肇事駕駛除了年事已高外，也疑似患有疾病，不禁毛骨悚然。

    據悉，王翁駕駛賓士載著看護，行經三重區三光街欲右轉新北大道，監視器拍到王翁疑似沒有注意左方來車，導致直行的李姓騎士反應不及直接撞上，李男應聲倒地。幸好當時車不多，沒有造成連環車禍，李男則全身多處擦傷，並未危及生命。

    這時令人驚訝的一幕出現，王翁打開車門想要下車查看，但他似乎沒辦法靠自己下車，還要副駕駛座的看護攙扶才能下車，下車後還得依靠輪椅行動，疑似不良於行，有現場目擊民眾表示：「都這樣了還開車，真恐怖！」

    警方、消防據報趕抵，將李男送醫，經包紥後無大礙。雙方進行酒測，酒測值均為0，詳細肇責歸屬將待警方後續釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播