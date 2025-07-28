不良於行？74歲翁開賓士撞機車 下車要看護攙扶、坐輪椅

王翁駕駛賓士右轉疑似未注意左方來車，直行騎士閃避不及撞上。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/28 18:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕74歲王姓老翁駕駛賓士今上午11時許行經新北市三重，不料右轉時與另一名機車騎士相撞，騎士倒地全身多處擦傷，所幸沒有危及生命，雙方酒測值均為0。令人驚訝的是，王翁下車時竟是由車上的看護攙扶，還得坐輪椅，似乎不良於行，讓人聯想起三峽北大國小5月發生的4死車禍，肇事駕駛除了年事已高外，也疑似患有疾病，不禁毛骨悚然。

據悉，王翁駕駛賓士載著看護，行經三重區三光街欲右轉新北大道，監視器拍到王翁疑似沒有注意左方來車，導致直行的李姓騎士反應不及直接撞上，李男應聲倒地。幸好當時車不多，沒有造成連環車禍，李男則全身多處擦傷，並未危及生命。

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這時令人驚訝的一幕出現，王翁打開車門想要下車查看，但他似乎沒辦法靠自己下車，還要副駕駛座的看護攙扶才能下車，下車後還得依靠輪椅行動，疑似不良於行，有現場目擊民眾表示：「都這樣了還開車，真恐怖！」

警方、消防據報趕抵，將李男送醫，經包紥後無大礙。雙方進行酒測，酒測值均為0，詳細肇責歸屬將待警方後續釐清。

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