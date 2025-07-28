攀登屋我尾山失聯13天 疑似新北登山客遺體尋獲

監視器拍下洪男邁向屋我尾山登山口的最後身影。（民眾提供）

2025/07/28 17:43

〔記者歐素美／台中報導〕新北市一名64歲洪姓男子，本月16日獨自開車到台中市和平區攀登屋我尾山，將車子停在東關路民宅前，獨自走向登山口後失聯，其姪子於21日向警方報案，台中市消防局派員連日搜尋，今天是第13天，終於在屋我尾山溪谷發現疑似洪男遺體，由於山區大雨，搜救人員將於明天將遺體運送下山，交由家屬確認。

台中市和平警分局表示，洪男的姪子於7月21日下午3時至新北市政府警察局蘆洲分局五股分駐所報案緊急協尋，指稱洪男於7月16日開車到台中市和平區登山，迄今未歸。

請繼續往下閱讀...

和平分局谷關派出所獲報後立即通報台中市消防局啟動搜救緊急協尋，警方出動調查，在東關路發現洪男的車子，調閱監視器畫面發現洪男於7月16日清晨4時35分左右步行至十文巷，監視器畫面拍下他的身影，推測是前往屋我尾山登山步道。

台中市消防局派員連日搜救，並出動空拍機搜尋，終於在今天下午3時左右在屋我尾山溪谷發現疑似洪男遺體，因目前山上下大雨，消防隊員先行下撤，預計明天再返回山上將遺體運送下山。

搜救人員在屋我尾山溪谷發現疑似洪男遺體。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法