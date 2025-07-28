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    首頁　>　社會

    豪雨中駕駛 國道警提醒：檢胎、開燈、少切車道

    雨天行駛國道，警方提醒民眾務必謹慎小心。圖為7月27日國道1號銅鑼段9車連環撞畫面。（民眾提供）

    雨天行駛國道，警方提醒民眾務必謹慎小心。圖為7月27日國道1號銅鑼段9車連環撞畫面。（民眾提供）

    2025/07/28 17:45

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國1北上銅鑼路段9車連環撞，釀成1死7傷事故，引發關注。國道警察第二大隊指出，經調查發現，雨天路滑導致車輛操作失控、夜間視線不佳及深夜時段注意力不集中等，也是釀成事故的肇事因素，故提供相關建議給民眾參考。

    國道警方建議民眾，保持輪胎良好狀態：定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常；避免急踩煞車：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險；加大安全距離：濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間。

    另外，國道警方表示，開啟大燈：雨中及夜間行車時務必開啟大燈，提醒前後來車您的位置，增加行車辨識度； 提高專注力：特別是深夜時段，精神不濟容易導致注意力不集中，增加反應時間。若感到疲倦，務必前往服務區休息，切勿疲勞駕駛；小心駕駛並避免變換車道：雨天及夜間視線不佳，請盡量保持在原車道行駛，避免不必要的變換車道，減少風險。

    國道警方呼籲用路人，雨夜行車危機四伏，務必提高警覺，掌握上述正確的防禦駕駛技巧。

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