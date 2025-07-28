尿急破案！員林警一日破獲兩起假投資詐騙 攔阻210萬損失

警方查緝詐騙集團，意外發現詐團車手與收水手藏身公廁內，當場將兩人逮捕。（民眾提供）

2025/07/28 20:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕詐騙集團橫行，彰化縣員林警分局萬年派出所25日一日內破獲兩起假投資詐騙案，成功攔阻民眾210萬元血汗錢。其中一起，警方獲報前往查緝虛擬貨幣面交案時，因員警「尿急上廁所」，卻意外發現詐團車手與收水手藏身公廁內，當場將兩人逮捕，戲劇性破案；同日下午又成功逮捕在便利商店收款的詐團女車手，讓詐騙集團無所遁形。

警方指出，25日中午12時許，警方獲報埔心鄉武聖路附近廟宇有詐騙集團進行交易，其中陳姓被害人掉入詐團陷阱，準備拿出110萬現金購買虛擬貨幣，警方到場查緝，發現陳男交付款項給車手張男（47歲），張男隨即進入一旁公廁，有警方等候時尿急也進入公廁，卻意外發現廁所內還躲藏收水手顏男（25歲），警方一擁而上，將張男逮捕，顏男則將廁所門反鎖，最後警方踹門把顏男揪出，並當場查獲110萬元、手機3支等相關證物。

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無獨有偶，當天下午5時許，警方再接獲民眾報案，稱在假投資引誘下，準備與一名自稱幣商的女子相約於花壇鄉某便利商店面交100萬元。警方接獲情資後布線埋伏，待車手孫姓女子（47歲）收款得逞後，立刻上前逮人，並查扣現金100萬元等證物。

員林分局長吳詠傑表示，兩起案件初判均屬假投資、假幣商詐騙，詐團常以「穩賺不賠」、「專人輔導」等話術誘騙民眾上鉤，並藉由面交方式迅速取款。所幸警方迅速應變，成功攔阻兩案共210萬元損失，後續將持續溯源查緝上游。全案依加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將張男、顏男與孫女移送彰化地檢署偵辦。

警方當場查獲110萬元、手機3支等相關證物（警方提供）

警方布線埋伏，待孫姓女車手收款得逞後，立刻上前逮人，並查扣現金100萬元等證物。（民眾提供）

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