老翁水塔輕生喝到屍水怎麼辦？ 童綜合急診醫這樣建議

中市驚傳有老翁在社區水塔輕生，陳屍水塔12小時，警方獲報趕到頂樓水塔採證。（民眾提供）

2025/07/28 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市驚傳有老翁在社區水塔輕生，陳屍水塔12小時，社區居民憂心喝到及洗到屍水；童綜合醫院急診部魏智偉主任表示，屍體腐敗可能在水中產生細菌而污染用水，民眾不小心喝下或使用可能引發腸胃不適或感染等症狀，由於從未接觸過相關案例，只能呼籲民眾若身體出現不適，趕快就醫。

台中市驚傳一名老翁利用看護休假，到社區水塔輕生，並留下紙條，妻子見狀報警，警方粗估老翁陳屍水塔約12小時，讓社區居民十分驚嚇，擔心自己使用或喝到屍水，恐衍生健康等問題。

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對此，童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，腐敗的屍體會產生細菌等微生物，可能讓水遭受汙染。腐敗過程也會有一些化學變化產生有毒物質和氣體溶入水中，飲用的話可能會受有毒物質影響或是出現腸胃不適症狀；如果洗澡的話，可能造成皮膚刺激，有傷口的話，也可能會有感染問題，尤其老人、小孩或是抵抗力差的族群。

若水煮沸再喝，可能會殺死部分微生物，但是對於無法殺死的微生物或一些有毒物質，可能還是會對身體造成影響或出現一些症狀。魏智偉表示，因未接獲過喝屍水的病例，只能呼籲居民若感覺身體不適，儘快就醫。

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