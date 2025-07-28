詐領9億補貼！德安航空前董事長郭自行一審判5年半 黃春發無罪

德安航空前董事長郭自行（右）。（資料照）

2025/07/28 16:30

〔記者張文川／台北報導〕德安航空前董事長郭自行，被控長期做假帳，虛設境外公司製造虛偽交易，製造財報虧損、浮報機隊維修費及各項管銷支出，向民航局詐領補貼費共9億1584萬餘元，台北地檢署3年前依詐欺等罪起訴郭自行、其前任董事長黃春發；台北地院今判郭自行應執行5年6月有期徒刑，黃春發獲判無罪。可上訴。

北檢起訴指出，華信航空於2004年間因連年虧損，退出離島航線經營，民航局要重新評選業者，德安航空獲選最優申請人，完全承接華信航空的5條離島偏遠航線。

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時任德安航空董事長黃春發、總經理郭自行（後來也出任董事長）涉嫌虛設SRA、RAL公司境外航空器租賃商，佯裝向2家公司租賃飛機，以不實的租金費用向民航局詐領虧損補貼款4億2257萬餘元。

郭自行另虛設航材零件供應商UBI公司，以不實零件銷售發票向民航局詐領7788萬餘元補貼費用。

郭再另虛設SAL公司，製作不實的「發動機維修費」發票，以不實維修費支出向民航局聲稱虧損，詐領補貼款4億434萬餘元。

北檢2018年發動搜索約談，2022年起訴郭自行、黃春發2人；經台北地院審理3年，今判郭自行5年6月徒刑，黃春發被認定犯罪證據不足，判無罪。

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