台中男屍泡水塔！167戶崩潰搶購瓶裝水 社區急洩水消毒

警方與消防人員接獲報案趕往現場，登上頂樓發現水塔蓋打開，一旁留有拖鞋，探頭查看竟見陳翁陳屍水中，明顯死亡多時。消防人員爬梯到水塔處，吊掛出遺體。（民眾提供）

2025/07/28 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區青島西街一處社區大樓，27日晚間驚傳駭人案件，77歲陳姓老翁陳屍在頂樓共用水塔內，消息一出引爆167戶恐慌，大家擔心喝到屍水，人心惶惶；事發第一時間，管委會就關閉水塔緊急洩水，今天也請廠商前來清理消毒，盼住戶安心。

據了解，陳翁患有慢性疾病，平時由外籍看護照顧，昨看護休假，晚間分居陳妻返家探視時，發現陳翁不在家，桌上僅留下一張紙條，內容驚悚寫道：「當你們看到這張紙條的時候，我已經在水塔了。」警方與消防人員接獲報案趕往現場，登上頂樓發現水塔蓋打開，一旁留有拖鞋，探頭查看竟見陳翁陳屍水中，明顯死亡多時。

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由於該社區大樓設有3座水塔、提供167住戶共用，此案已對社區帶來巨大心理衝擊，不少住戶聽聞消息後驚恐萬分，有人直奔超商搶購瓶裝水，也有人擔心「喝下不知多少屍水」，還有人用來洗澡甚至泡茶、泡咖啡，社區群組瞬間炸鍋，氣氛緊繃。

管委會昨第一時間立即緊急停水、洩水，並在今日聯繫專業廠商進行清理與消毒，盼住戶安心。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

陳妻看到驚悚字眼紙條，立即通報119求助。（民眾提供）

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