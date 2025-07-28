送球衣誘11高中棒球員手淫口交還拍影片 50歲男被訴從重量刑

林姓男子涉嫌誘拐11名高中棒球員幫他們打手槍、摸下體，甚至有口交等性行為，並拍攝過程收藏在硬碟內，台北地檢署依趁機性交等12罪起訴林男，並建議法院從重量刑。（資料照）

2025/07/28 16:19

〔記者王定傳／台北報導〕50歲林姓男子涉嫌從2019年起，以贈送球衣需要試穿為由，誘拐11名15歲至17歲的高中棒球員到旅館內脫光衣服，再幫他們打手槍、摸下體，甚至有口交等性行為，並拍攝過程分別收藏在11個硬碟內，檢警發現其中2名受害人因酒醉而遭性侵，另9名懵懂無知的被害人則多是半推半就配合，台北地檢署日前依趁機性交等12罪起訴林男，並建議法院考量林男破壞棒球運動的純潔性，從重量刑。

據了解，林男本就喜歡棒球運動，會上網搜尋喜愛的年輕球員，再透過社群軟體取得聯繫，以棒球同好的身分與球員攀談，取得信任後藉口要贈送球衣、內褲或邀約簽名等方式，約球員見面。

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檢方查出，林男的犯行從2019年至2022年間，被害者年齡大約15歲至17歲，他涉嫌與球員約在台北、新北、桃園、新竹、台中、雲林、台南、高雄、台東等地旅館房間或MTV包廂內，有撫摸球員下體、打手槍等猥褻行為，甚至有口交等性行為，並以手機或GOPRO拍攝過程。

檢警獲報後於2023年3月間發動搜索，在林男住處扣得電腦主機1台、硬碟共11個、GOPRO 1台及手機1支；偵查時，林男坦承其中2名被害者已酒醉意識不清仍與對方發生性行為，且坦承有大部分被害者性影像，但辯稱不知他們未成年。

檢方認為，棒球作為我國國球，承載著無數青少年的夢想與希望，象徵國家榮耀與文化認同，林男卻利用此信仰與熱愛及被害人單純與信任犯案，除可能使其職涯及心理健康造成長期影響，蒙受難以癒合的創傷，更嚴重衝擊我國棒球環境，此類行為一旦輕縱，將使未來更多懷抱夢想的青少年陷入風險，進而破壞棒球運動的純潔性，建請從重量刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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