刑事局結合中央與地方 攜手廉政深耕150名學員參訓

刑事局。（資料照）

2025/07/28 16:14

〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事局為拓展新進同仁業務視野，增進對「廉政法治教育–認識職場觸法風險」、反詐騙及犯罪偵查實務等議題，今與新北市政府主計處共同辦理114年度專案廉政宣導，特敦聘警政署政風室主任陳淑雲擔任專題講座，共約150名學員參訓。

刑事局長周幼偉與新北市政府主計處長吳建國，於今天下午1時許宣導初始，先後致歡迎辭、謝辭及互贈紀念品，並由周幼偉向參訓人員介紹講座。

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本職為台北地檢署檢察官的陳淑雲，司法官38期結業，曾任台北地檢署查緝黑金專組檢察官、主任檢察官，任內偵辦多件重大貪瀆案，108年8月起至110年8月止，擔任高等檢察署重大社會矚目案件專責蒞庭職務。

陳淑雲曾承辦台開內線交易案、前金檢局長李進誠勁永股市禿鷹案、中藥商公會行賄前立委邱垂貞案、新北市立聯合醫院前院長沈希哲收賄案、鄧文聰掏空幸福人壽案、立法院前秘書長林錫山收賄案、紅火案、兆豐案、中信國寶弊案等重大案件，刑事偵查及肅貪工作經驗相當豐富。

陳淑雲於宣導過程中，以具體案例深入淺出為參訓人員，剖析職場工作過程潛藏的廉政風險因子及公務員對於公務機密保密責任與義務，引導從多元角度思考政府貪瀆案件之成因、防弊策略及公務員廉政倫理等議題。

刑事局長周幼偉及新北市政府主計處長吳建國均表示，透過中央與地方行政機關的跨域交流，不僅是結合跨域資源推動廉能相關宣導活動，更是促進政府資源運用效率、拓展公務人員業務視野的有效策略。

此外，刑事局為強化參訓人員對於「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」 的認識，特別指派專責警官進行主題式宣導，以強化參訓人員「反詐、識詐」能力。

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